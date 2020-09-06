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رياضة

ألمانيا ضيفاً ثقيلاً على سويسرا بـ دوري الأمم الأوروبية

الأحد 06/سبتمبر/2020 - 10:11 ص
منتخب ألمانيا
منتخب ألمانيا
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محمد السعيد
يحل منتخب ألمانيا ضيفا ثقيلا على نظيره السويسري، اليوم، الأحد، في تمام التاسعة إلا ربع مساء، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات، بدوري الأمم الأوروبية.
ويسعى منتخب ألمانيا بقيادة مدربه يواكيم لوف لتحقيق الفوز في مباراة الليلة، بعدما سقط في فخ التعادل أمام إسبانيا في المباراة الماضية.

كان منتخب إسبانيا نجح في إدارك التعادل في شباك ألمانيا في الدقيقة 90، لينتهي اللقاء بنتيجة 1 - 1.

في المقابل يطمح سويسرا في مداواة جراحه بتحقيق نتيجة إيجابية أمام الماكينات الألمانية، بعد السقوط أمام أوكرانيا بهدفين مقابل هدف في الجولة الماضية.

ويلتقي اليوم في نفس التوقيت، ضمن منافسات المجموعة ذاتها من دوري الأمم الأوروبية، منتخب إسبانيا مع  نظيره منتخب أوكرانيا. 
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