شاهد.. مفاجأة في مكالمة جماعية بين ميجان وهاري وعدد من المسئولين





وفقا لما ورد في صحيفة " ميرور" البريطانية، أن الأمير الصغير يحرص على الدخول لمتابعة ما يقوم به والديه أثناء اللقاءات التي تجرى عبر ذلك التطبيق.





وحسب ما ورد في الصحيفة، أن الأمير الصغير يبدو أنه متابع عن كثب ما يقوم به والديه، فقد ظهر في أكثر من لقاء قام به والداه ولاحظ المشتركون في المكالمة ظهوره وحبه لمتابعتها.





واعتزم كل من ميجان ميركل وزوجها هاري، على تقديم مجموعة من البرامج على رأسها برامج للآباء والأمهات الجدد من خلال منصات التواصل الاجتماعي بما أنهم يمرون بنفس الحالة وسيتم تفعيلها خلال الأيام القادمة.

تفاجئ عدد من المسئولين لشركات كبيرة، وأصحاب الاستثمارات الضخمة بدخول الأمير آرتشي إبن الأمير هاري وميجان ميركل في مكالمة جماعية عبر تطبيق " zoom".