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مستشار مجلس الوزراء: 60 ألف موظف سينتقلون للعاصمة الإدارية الجديدة فى النصف الأول من 2021 .. فيديو

الأحد 06/سبتمبر/2020 - 12:17 م
صدى البلد
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آيات أحمد
قال الدكتور هانى محمود، مستشار رئيس الوزراء للإصلاح الإدارى، إن الجهاز الإداري للدولة منظم خدمات ويضع وينفذ قوانين، لافتًا إلى أن الجهاز الإدارى للدولة ترهل كثيرًا خلال الستين عاما الماضية، حيث لم يحدث فيه أى عمليات إصلاح.

وأضاف مستشار رئيس الوزراء للإصلاح الإدارى، خلال حديثه ببرنامج " صباحك مصرى" المذاع على فضائية " mbc مصر2"، أن قانون الخدمة المدنية هو أول بداية للإصلاح، والتى وضعت آليات الترقى والتعيين، مشيرًا إلى أن خطوات الإصلاح تأخرت كثيرًا.

وأكد أن تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسى فى عمليات الإصلاح عجل من سرعة الإصلاح، منوهًا أن قانون الخدمة المدنية لغى الواسطة تمامًا.

وأوضح أن الدولة ممثلة فى القيادة السياسية والحكومة، قررت أن الانتقال للعاصمة الإدارية هو بداية للإصلاح، مضيفًا أنه سينتقل فى النصف الأول من العام القادم 60 ألف موظف كلهم يعملون فى دواوين الوزارات.

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