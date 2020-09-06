تقارير صادمة.. أول تعليق من "الكاف" على اختفاء كؤوس الجبلاية

علق الاتحاد الإفريقي لكرة القدم على اختفاء الكؤوس من مقر إتحاد الكرة المصري بعد إعلان اللجنة الخماسية تطوير الإتحاد المصري.





وغردت الصفحة الرسمية للكاف عبر تويتر قائلة: "‏تلقى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم التقارير الصادمة حول فقدان الكؤوس الخاصة بكأس الأمم الإفريقية من مقر الاتحاد المصري لكرة القدم. أبوابنا مفتوحة لدعم ‎@EFA لتعويض هذه التذكارات التي لا تقدر بثمن".





وخلال أعمال التطوير الذي يقوم به الاتحاد المصري لكرة القدم حاليا لمقره الرئيسي ومن بينه تحويل المدخل إلى متحف مصغر للكرة المصرية، فوجئت إدارة الاتحاد بعدم وجود عدد من الكؤوس القديمة في مخازن الاتحاد التي كان من المفترض أن يتم الاستعانة بها في عملية التطوير.











