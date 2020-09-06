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فن

بعد إصابته بـ سرطان البلعوم.. البحث عن الفنان جمال يوسف على جوجل

الأحد 06/سبتمبر/2020 - 01:15 م
جمال يوسف
جمال يوسف
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قسم الفن

تصدر الفنان جمال يوسف مؤشر البحث "جوجل" في مصر بآلاف من عمليات البحث بعد ساعات من تداول أخبار إصابته بسرطان البلعوم.

حيث حصد الخبر اهتمام العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، ما جعل اسم الفنان جمال يوسف "تريند" على مؤشر البحث جوجل منذ أمس السبت وحتى اليوم الأحد.

وأكد الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، لـ صدى البلد تحسن الحالة الصحية للفنان جمال يوسف، بعد إصابته بـ"سرطان البلعوم" منذ شهور.


وأضاف "زكي" أن "جمال" متواجد حاليا في منزله ويتلقى العلاج، وأن النقابة تتابع تطورات حالته الصحية أولا بأول.


كان الفنان جمال يوسف خضع لـ 35 جلسة علاج إشعاعي على مدار شهرين، وذلك بعد إجرائه أشعة مسح ذري عقب اكتشافه لتورم الغدة اللميفاوية خلف أذنه في مارس الماضي.


كما أكد أنه خضع لجلسات علاج إشعاعي أثرت على أحباله الصوتية وحركة رقبته، دخل بسببها في غيبوبة لفترة داخل أحد مستشفيات القاهرة قبل أن يغادرها عائدا لبيته لاستكمال العلاج.


يذكر أن المخرج تامر حمزة كان نشر عبر حسابه على "فيس بوك" صورة للفنان جمال يوسف، وعلق عليها قائلا: "اللي في الصورة دي ممثل زميل اسمه جمال يوسف، وزي ما انتو شايفين ضحكته جميله وطيبة ونقية، عشرة 25 سنة ماشوفتش منه غير كل خير وطيبة ، ولكن تمكن منه المرض ومفيش حاجة بعيدة عن ربنا أنه يعدي منها بخير ويقوم بالسلامة، أرجوكم ادعولوا، جمال محتاج دعوتنا".

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تطورات الحالة الصحية للفنان جمال يوسف بعد إصابته بـ سرطان البلعوم

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