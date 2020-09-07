نصف درجه حرمتنى من صيدله.. ابن بلقاس يستغيث بالرئيس السيسى للحصول على منحة



وجاءت كلية العلاج الطبيعى له من خلال التنسيق ولكن الكليه لها شروط معينه لا تنطبق على محمد بسبب بتر ذراعه حيث حدثت له حادثه في الصف الثاني الثانوي ادت الى بتر ذراعه الايمن مما ادى الى اصابته بحاله احباط والم وحزن الاانه اصر على التفوق وكافح وكان من المتفوقين



الدرجات التي لم يحصلوا عليها كانت اسباب منها ماده الفيزياء التي كان بها احد الاسئله كانم تطلب منه ان يقوم بتحقيق اصابع يده اليمنى والتي بها الذراع المكسور حلم تكون الاجابه كما هي متظلما في عدد من المواد ولكن دون جدوى كانت اخته هي المرافقه له والتي كانت تقوم بالكتابه بدلا منه للاجابه على الاسئله كل هذا اقوى صفقت نصف درجه وكان يستطيع ان يلتحق بالصيدليه يحقق حلم من احلامى .

وناشد محمد الرئيس السيسي ووزير التعليم العالي قائلا" اعلم ان الرئيس السيسي يقف كثيرا مع ذوى الاحتياجات الخاصه ويوازرهم ويحقق لهم مايتمنون ارجوك يا رئيس مصر ووانا اقف بجانبي نصف درجه فقط هي التي منعتني من دخول الصيدله فارجو عمل استثناء لي نظرا لظروفى او دخولي لاحد الجامعات الخاصه جامعه الدلتا هي من اقرب الجامعات في المنطقه السكنيه وا ناشد الدكتور محمد ربيع رئيس الجامعه ان يتبنى حالتي ارجوكم ساعدوني لاحقق ما اتمنى ".



فيما قال والده" محمد مجتهد ويستحق ان يفرحه ويحقق حلمه فهو كافح كثيرا ومعاناته كانت بسبب زراعه تسببت له في الم نفسى الى ان وقف على قدمه من جديد واصر على ان يتفوق هو حاصل على ٩٧.٩% ارجو من الرئيس عبد الفتاح السيسى ووزير التعليم العالى ان يقفوا بجانب ابني ويساعدوه ان يحقق ما يتمنى سواء بدخوله صيدلة المنصوره او صيدله في اي جامعة خاصة".

تحدث محمد قائلا حلمي في البدايه كان كليه الطب ولكن احتاجه لاكثر من ثلاث درجات الالتحاق بطب ونصف درجه فقط حرمتنى من الالتحاق بكليه الصيدله بجامعه المنصوره واذا قدر لي ودخلتها كنت ساتفوق للالتحاق بكليه الطب فقد تعبت نفسيا كثيرا بسبب الحادث ولكن حلمى كان يلازمني بان أحقق ما اتمنى و اصبح طبيبا "وواصل "الدرجات التي لم احصل عليها كانت لاسباب منها ماده الفيزياء التي كان بها احد الاسئله كان يتطلب منى ان اقوم بتحريك اصابع يدى اليمنى والتي بها الذراع المبتور فلم استطع وفى مادة اللغه الانجليزيه كانت فقره عن الاحتياجات الخاصه ونقصت نصف دراجه وانا تحدثت فيها عن ذوى الاحتياجات بافضل ما يكون ودور الدوله ونقصت نصف درجه فى الاجابه كانت كفيله بدخولى صيدله المنصوره وتظلمت في عدد من المواد ولكن دون جدوى مضيفا شقيقتى الصغرى هي من كانت مرافقه لى و كانت تقوم بالكتابه بدلا منى كنت امليها الاجابه عن الاسئله بسبب ذراعى".