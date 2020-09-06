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حوادث

مصرع عنصر إجرامى شديد الخطورة فى تبادل إطلاق النيران مع الشرطة بالشرقية

الأحد 06/سبتمبر/2020 - 01:50 م
المضبوطات
المضبوطات
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مصطفى الرماح
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ملاحقة العناصر الإجرامية شديدة الخطورة من المتاجرين بالمواد المخدرة وحائزى الأسلحة النارية.

 أثناء مرور أحد أفراد الشرطة من قوة وحدة مباحث مركز شرطة مشتول السوق بمديرية أمن الشرقية "بقرية الصحافة بدائرة المركز" شاهد أحد الأشخاص متوقفًا بجوار دراجة نارية "بدون لوحات معدنية" بالقرب من كوبرى الصحافة ويحمل بندقية آلية وإطلاقه أعيرة نارية تجاهه نتج عنه إصابته بطلق نارى، فقام على الفور بمبادلته إطلاق الأعيرة النارية مما أسفر عن مصرعه.

على الفور إنتقلت قوة من قطاع الأمن العام وضباط إدارة البحث الجنائى بالشرقية وتبين أن المذكور (سبق إتهامه فى قضية "مخدرات" ومقيم بدائرة مركز شرطة بلبيس) وعُثر بجواره على (بندقية آلية وعدد 4 خزن و55 طلقة لذات العيار - سلاح أبيض "مطواة" - 50 جرام لمخدر الهيروين - 20 جرام لمخدر الأفيون – مبلغ مالى).

 تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
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