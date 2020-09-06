وسط البلالين.. أسما شريف منير تبرز أنوثتها بفستان مجسم





وخطفت أسما شريف منير الأنظار بإطلالة تبرز جمال أنوثتها، مرتدية فستان باللون البمبي الداكن يكشف عن جمالها، بتصميم مجسم وقصير فوق الركبة.









وتركت خصلات شعرها البني المجعد بطريقة جذابة أعلى الكتف، فيما برزت ملامحها بالمكياج الناعم، ففضلت أن تضع اللون البمبي في الشفاه ليتناسب مع فستانها الجذاب.





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