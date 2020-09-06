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مرأة

وسط البلالين.. أسما شريف منير تبرز أنوثتها بفستان مجسم

الأحد 06/سبتمبر/2020 - 04:15 م
أسما شريف منير
أسما شريف منير
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حياة عبد العزيز
حرصت الإعلامية أسما شريف منير على مشاركة متابعيها بصورة جديدة لها عبر حسابها الرسمي على المواقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات انستجرام، من وسط البلالين الملونة.

وخطفت أسما شريف منير الأنظار بإطلالة تبرز جمال أنوثتها، مرتدية فستان باللون البمبي الداكن يكشف عن جمالها، بتصميم مجسم وقصير فوق الركبة.

وظهرت أسما شريف منير حافية القدمين بدون ارتداء حذاء.

وتركت خصلات شعرها البني المجعد بطريقة جذابة أعلى الكتف، فيما برزت ملامحها بالمكياج الناعم، ففضلت أن تضع اللون البمبي في الشفاه ليتناسب مع فستانها الجذاب.

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