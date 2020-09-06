رغم الصراعات داخل الوفاق.. أردوغان يلتقي السراج في إسطنبول

استقبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، رئيس حكومة الوفاق الليبية فايز السراج في اسطنبول في زيارة لم يعلن عنها مسبقا.









ودخل أردوغان في اجتماع مغلق مع فايز السراج، حسبما أفادت وسائل إعلام تركية.









وتزامن لقاء أردوغان والسراج مع انطلاق محادثات ليبية في المغرب لبحث الأزمة السياسية في ليبيا.









وكشفت وسائل إعلامية عن لقاء مصالحة برعاية أردوغان بين السراج ومحافظ مصرف ليبيا المركزي المقال من منصبه الصديق الكبير.









ووصل السراج اسطنبول اليوم الأحد، بينما يتواجد الكبير في تركيا منذ فترة كبيرة وقع خلالها اتفاقا مع حكومة أردوغان لم يكشف عن تفاصيله.







