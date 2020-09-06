اللجنة الإدارية والمالية تجتمع غدا لبحث استعدادات عودة مجلس الشيوخ

تعقد اللجنة الإدارية والمالية الخاصة بمجلس الشيوخ اجتماع برئاسة المستشار علاء فؤاد وزير شئون المجالس النيابية اجتماعا غدا الاثنين لبحث الاستعدادات داخل المجلس لاستقبال نواب مجلس الشيوخ و يحضر الاجتماع ايضا المستشار محمود إسماعيل الآمين العام لمجلس الشيوخ .





ويأتي ذلك في الوقت الذي يشهد فيه البرلمان استعدادات تتم على قدم وساق لاستقبال مجلس الشيوخ الجديد حيث تتضمن الاستعدادات تجهيز قاعاته و استرداد اصوله التى استخدمها مجلس النواب بعد قرار الغاء مجلس الشورى الذي عاد للحياة السياسية بتعديلات دستورية.





وتحملت لجنة الشئون الإدارية والمالية لمجلس الشيوخ حصر الاصول و استكمال الاجراءات حيث تم تشكيلها بموجب المادة الثالثة من مواد القانون 141 لسنة 2020 بإصدار مجلس الشيوخ و التي نصت على إنشاء لجنة للشئون الإدارية والمالية لمجلس الشيوخ مشكلة برئاسة وزير شئون المجالس النيابية وعضوية رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة المستشار صالح الشيخ والمستشارمحمود فوزي الأمين العام لمجلس النواب وممثل لوزارة المالية، وبمجرد صدور القانون بدأت اللجنة عملها فورا وعقدت اجتماعاتها.‪ ‬





وتضمنت مهام اللجنة التي تنعقد لحين انتخاب مجلس الشيوخ كافة الأعمال الإدارية والمالية واختصاصات رئيس المجلس ومكتب المجلس عدا تعيين الأمين العام‪ ‬





لجنة الشئون الإدارية والمالية لمجلس الشيوخ





صاغت قواعد العمل وشكلت الأمانة الفنية للجنة ومن داخل الأمانة الفنية تم تشكيل لجنتين فرعيتين اللجنة الأولى اختصت وضع الهيكل وتسكين الموظفين على الهيكل‪ ‬





وتولت واللجنة الثانية حصر الأصول وإجراءات نقلها حيث تم تكليف المستشار الأمين العام لمجلس النواب بفتح باب قبول طلبات نقل الموظفين من مجلس النواب للشيوخ و تم تحديد مدة من يوم 5 يوليو الي يوم 12 يوليو 2020 كفترة لتقديم الطلبات‪ .





وخلال هذه الفترة تقدم 546 موظف للنقل من مجلس النواب للشيوخ وقامت اللجنة بفحص الملفات لبيان درجاتهم وكيفية تسكينها على الهيكل وتولي الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة إعداد الهيكل التنظيمي وجاري ألان تسكين الموظفين‪ .





اللجنة الفرعية الثانية حصرت أصول مجلس الشورى الملغي ومنها مبنى القاهرة وتجهيزاته وقد سبق نقلها من مجلس الشورى الملغي لمجلس النواب حيث تفحصها وتفحص المنقولات وحالتها على ارض الواقع وتقترح الإجراءات اللازمة لنقلها.





الجدير بالذكر أيضا أن زيادة عدد اللجان النوعية لمجلس النواب الحالي واستحداث لجان جديدة ووصولها ل ٢٥ لجنة دفعت البرلمان للاستعانة بقاعات الشيوخ لعقد الاجتماعات