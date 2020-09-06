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رعدية وغزيرة.. الأرصاد تعلن عن أماكن سقوط الأمطار وموعد انتهائها ..فيديو

الأحد 06/سبتمبر/2020 - 06:15 م
ارشيفية
ارشيفية
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محمد حليم قنديل
أكد الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، تجمع مياه بنسب كبيرة؛ بسبب سقوط الأمطار الغزيرة والرعدية على جنوب سيناء ورأس غارب.  

وأضاف الدكتور محمود شاهين، في مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم" المذاع على قناة "دي إم سي" الفضائية، أن جنوب سيناء ورأس غارب شهدتا أمطارًا غزيرة ورعدية منذ يومين، ومازالت مستمرة لليوم.

وتابع مدير مركز التحاليل والتنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، "هناك فرص لسقوط أمطار على سلاسل جبال البحر الأحمر"، مشيرا إلى أنه من غدٍ سوف يبدأ الطقس في الهدوء والاعتدال مرة أخرى.

وأوضح أنه اعتبارا من يوم الثلاثاء القادم سوف تتلاشى فرص سقوط الأمطار نهائيا على جنوب مصر.

وأشار إلى أن الأمطار تركز سقوطها على مناطق بجنوب سيناء وفى رأس غارب.

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