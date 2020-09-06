سيول متوقعة.. الري: مياه الفيضان تتدفق على مصر طوال 3 أشهر ..فيديو

قال محمد السباعي، المتحدث باسم وزارة الري، إن الفترة الحالية تشهد بداية سنة مائية، ومياه الفيضان يستمر تدفقها على مصر لمدة 3 أشهر هى "أغسطس، وسبتمبر، وأكتوبر".





وأضاف " السباعي"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن هناك أمطارًا على بعض محافظات الصعيد تنبأت الأرصاد بها خلال الأيام الماضية.





وأكد أن الوضع في مصر مختلف عن السودان، ولا يمكن أن يحدث في مصر فيضانات، لأننا اتخذنا الاستعداد الفنية والعلمية لمواجهة أي فيضانات أو سيول.





وتابع أن السد العالي جاهز لاستقبال السيول المتوقعة، ولا تأثير لفيضانات السودان على مصر.





وأشار المتحدث باسم وزارة الري، إلى أن حجم الفيضان المتوقع على مصر وفقا للمؤشرات أكبر من المتوسط، وأعلى من العام الماضي، وهناك طوارئ طوال العام.



