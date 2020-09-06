احتفالية لتكريم أطباء وأطقم تمريض أعضاء مبادرة أصدقاء مرضى الجذام بقنا

نظمت مبادرة أصدقاء مرضى الجذام، بالتعاون مع مديريتي الصحة والتضامن الاجتماعي بقنا، احتفالية بديوان عام محافظة قنا، لتكريم الأطباء وأطقم التمريض وأعضاء مبادرة مرضى الجزام والتي تهدف بشكل أساسي إلى مساعدة مرضى الجذام وأسرهم في مواجهة المرض وتحقيق رؤية الفريق في عمل برنامج تنموي شامل للتوعية بالمرض والقضاء عليه نهائيًا بحلول عام 2022 بالتعاون مع عدد من مؤسسات المجتمع المدني.





جاء ذلك بحضور كمال شلبي السكرتير العام لمحافظة قنا، نائبا عن اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، و الدكتور راجي تواضروس، وكيل وزارة الصحة و حسين الباز، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي والدكتور أحمد جلال، منسق عام فريق أصدقاء مرضى الجذام.





تضمن الاحتفال تكريم وكيلى وزارتى الصحة والتضامن الاجتماعي وأعضاء فريق أصدقاء مرضى الجذام وعدد من الأطباء والممرضين والعاملين بمستشفى الأمراض الجلدية بالمحافظة علي مجهوداتهم في تقديم يد العون لمرضي الجذام ومساندتهم.





وأشاد سكرتير عام المحافظة، بالمجهود الذي يبذله فريق عمل مبادرة أصدقاء مرضى الجذام وما يقدمونه من خدمات وفعاليات، معربًا عن خالص شكره لأعضاء الفريق لاهتمامهم ورعايتهم وتوفير الدعم اللازم لمرضى الجذام.





كما أثني السكرتير العام، علي الدور الذي تقوم به مؤسسات المجتمع المدني في مختلف المجالات التنموية والخدمية بالتعاون مع المؤسسات الحكومية، مؤكدًا أن المحافظة حريصة علي تقديم كافة وسائل الدعم الممكنة لأعضاء فريق أصدقاء مرضى الجذام ولخدمة المرضي بالمحافظة.





فيما أوضح الدكتور أحمد جلال،منسق عام فريق أصدقاء مرضى الجذام، أن مرض الجذام لا يحتاج فقط إلى أطباء بل يحتاج إلى قلوب تتمتع بصفات التعاون والعطاء وتحمل المسئولية تجاه فئة غالية من أبناء هذا الوطن.





و أضاف منسق عام فريق أصدقاء مرضى الجذام، أن الفريق نفذ قافلة أمس بالمحافظة نجح من خلالها في توزيع عدد من المستلزمات الطبية والمساعدات الإنسانية" مادية – عينية – مواد غذائية" اللازمة لرعاية مرضى الجذام، بالإضافة إلي دعم مستشفى الأمراض الجلدية بعدد من مقاعد الانتظار لراحة المرضي.

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