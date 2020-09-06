زي الحرامي اللي بيسخبي وراء القسم.. حماد الرمحي يفتح النار على الكيانات الوهمية

شن حماد الرمحي عضو نقابة الصحفين، حملة نقد لاذع على الكيانات الوهمية والتي تعطي شهادات مضروبة بشكل وهمي. والقاب





وقال الرمحي، في حواره مع الإعلامية لنبى عسل ، مقدمة برنامج «الحياة اليوم»، المذاع عبر شاشة «الحياة»، مساء اليوم الأحد، إن هذا الملف على وجه التحديد يخص الأمن القومي المصري بلا منازع.





وأضاف حماد الرمحي، أن هذا الملف في غاية الأهمية لانه تستطيع من خلاله ضرب الدولة في العمود الأساسي، من خلال كيان وهمي، ويفتح له الأبواب، وهى في الحقيقة كيان وهمي، مشيرا إلى أن الهدف منه التستر على الجرائم التي ترتكب وعاملة كدا زي الحرامي اللي بيسخبي وراء القسم.





وتابع حماد الرمحي عضو نقابة الصحفين، أن الكيانات الوهمية اباطرة النصب على الماوطنين بالشهادات المضروبة.



