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توك شو

تقريب اللاب توب والهاتف من الأجهزة التناسلية يؤثر على الإنجاب.. تفاصيل

الأربعاء 02/سبتمبر/2020 - 11:32 م
حيوانات منوية
حيوانات منوية
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عادل نصار
كشف الدكتور مدحت عامر، أستاذ أمراض الذكورة بقصر العيني، تفاصيل التحذيرات من استخدام المحمول قبل النوم، مؤكدا أن له تأثيرًا على جودة الحيوانات المنوية.

وقال عامر، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي عمرو عبدالحميد، ببرنامج "رأي عام"، المذاع على فضائية "ten"، أنه هناك دراسة تؤكد ذلك موضحا أن هذه الدراسة تمت على 119 مريضا.

وتابع، أنه وجد أن هناك علاقة بين استخدام الأجهزة الإلكترونية والنوم وعدد الحيوانات المنوية، مشيرا إلى أن إضاءة أجهزة المحمول والتابلت تؤثر على الخصوبة، وهناك علاقة وطيدة بين أجهزة المحمول والنوم والحيوانات المنوية، ما يؤثر على الإنجاب خاصة للشباب في عمر المراهقة والزواج.

وأكمل أستاذ أمراض الذكورة، أنه يجب تقنين ساعات استخدام الأجهزة الإلكترونية لأنها لا تؤثر على الإنجاب فقط بل على الصحة بشكل عام.

وكشف عن أن هناك أكثر من بحث أشار إلى أن تقريب الأجهزة الإلكترونية مثل اللاب توب والتابلت والهاتف المحمول من الأجهزة التناسلية يؤثر على الإنجاب وعلى الغدة النخامية.

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