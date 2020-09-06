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توك شو

بشرى سارة بشأن تخفيض أسعار التصالح في مخالفات البناء

الأحد 06/سبتمبر/2020 - 08:46 م
أحمد موسى
أحمد موسى
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حمزة شعيب
قال الإعلامي أحمد موسى، إن المحافظين استجابوا لمناشدة برنامج «على مسئوليتي» وقرروا تخفيض أسعار التصالح في مخالفات البناء.

وتابع موسى خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، «والله العظيم في ناس بتعطل قانون التصالح وعاوزة تعمل مشكلة للدولة في الأحياء والمدن الجديدة، ومنهم من يطلب أوراق غير مطلوبة لتصدير أزمة للرئيس السيسي».

وأردف موسى أنه يؤيد قانون التصالح مع الحفاظ على السلم الاجتماعي، موجها كلامه للمواطنين: «اللي ما يخدش  منك الورق ويعاملك باحترام اشتكيه».

واستطرد الإعلامي أحمد موسى، «أسعار التصالح في جامعة الدول العربية أرخص من المطرية ومدينة نصر»، مؤكدا «هناك بعض المناطق في الجيزة غالية جدًا» مطالبا محافظ الجيزة بالنظر في الأسعار بتلك المناطق.
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