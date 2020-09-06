مش هنجيب مدرب كبير .. فرج عامر يتحدث عن مدرب سموحة الجديد .. فيديو

قال فرج عامر، رئيس نادي سموحه، إن النادي حاليا مازال يبحث عن مدرب للفريق، معقبا: "إحنا مش هنجيب مدرب كبير..هنجيب أي مدرب صاعد عايز يثبت وجوده".



وتابع خلال مداخلتة الهاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع على قناة "الحدث اليوم"، أن الكابتن حمادة صدقي لا يقع عليه مسئولية نتائج الفريق ولكنها توفيق من عدمه..ولهذا تقدم بالاستقاله من تدريب الفريق.



وعن الأقاويل المنتشرة عن تدريب حسام حسن للفريق، قال:" حسام حسن مدرب عالمي وشرف لأي نادي أنه يدربه ولكننا لم نتخذ القرار بعد.



وفيما يخص الكابتن محمد يوسف، أوضح أن محمد يوسف مدرب محترم وحصل على بطولة إفريقيا مع الأهلي ولكن كل هذا مجرد أقاويل.