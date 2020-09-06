بيع مجمع التحرير حقيقة أم شائعة؟.. وزيرة التخطيط تجيب

كشفت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، عن حقيقة بيع مجمع التحرير، قائلةً "هناك لجان وشركات استشارية تدرس أفضل استغلال ممكن للأصول غير المستغلة مثل مجمع التحرير".





ونفت "السعيد"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج "على مسئوليتى" المذاع على قناة "صدى البلد"، ما تردد حول كون صندوق مصر السيادي بابا خلفيا لبيع واستثمار مجمع التحرير والأصول غير المستغلة، مؤكدةً "نحن ندير هذه الأملاك، والأرباح ستعود للخزانة العامة للدولة".





ونوهت وزيرة التخطيط، أن مجلس إدارة صندوق مصر السيادي يضم قامات مصرية وشركات استشارية مصرية وأجنبية.





وأوضحت أن مصر تحتل المركز الـ 43 بالنسبة إلى الصناديق الاستثمارية حول العالم؛ بسبب بدء الصندوق السيادي برأس مال مرتفع، فضلًا عن وجود نظام حوكمة جيد، ومراقبة الجهاز المركزي للمحاسبات وشركتي محاسبة من البنك المركزي على الصندوق.



