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أخبار العالم

اللقطات الأولى للهجوم الصاروخي على مطار بغداد الدولي.. صور

الأحد 06/سبتمبر/2020 - 09:37 م
صدى البلد
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أحمد قاسم
نشرت وسائل إعلام محلية عراقية، مجموعة صور توثق آثار الهجوم الصاروخي الذي تعرض له مطار العاصمة بغداد الدولي، منذ قليل. 

ونقلت شبكة "إرم نيوز" الإماراتية عن مصادر أمنية عراقية قولها إن "صاروخين من نوع كاتيوشا سقطا قرب قاعدة فكتوريا التابعة للقوات الأمريكية في مطار بغداد الدولي، دون معرفة الخسائر البشرية أو المادية بسبب الإجراءات الأمنية، التي اتخذها الجيش الأمريكي المكلف بتأمين القاعدة".

وأضافت المصادر أن "هناك طيرانا أمريكيا مكثفا فوق مطار بغداد الدولي، بهدف تأمين المنطقة ومنع أي عمليات قصف جديدة، ورصد أي تحركات في المناطق القريبة، التي انطلق منها الصاروخان".

وأفادت خلية الإعلام الأمني، في بيان مقتضب لها، بسقوط 3 صواريخ من نوع كاتيوشا على مطار بغداد  الدولي، أحدها سقط على مرآب للسيارات في المطار المدني، مما أدى إلى تضرر 4 مركبات مدنية للمواطنين.

وتواجه "المنطقة الخضراء"، التي تضم سفارة واشنطن في بغداد، والقواعد العسكرية التي تستضيف قوات التحالف الدولي، هجمات مشابهة متفرقة، منذ مقتل قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني بغارة أمريكية، مطلع العام الجاري.‎ 

كانت فصائل شيعية مسلحة، بينها كتائب "حزب الله" العراقي، هددت باستهداف القوات والمصالح الأمريكية بالبلاد، في حال لم تنسحب امتثالا لقرار برلماني يقضي بإنهاء الوجود العسكري فيها.

وتتهم الولايات المتحدة كتائب "حزب الله" وفصائل عراقية مسلحة مقربة من إيران، بالوقوف وراء الهجمات الصاروخية.
اللقطات الأولى للهجوم الصاروخي على مطار بغداد الدولي.. صور
اللقطات الأولى للهجوم الصاروخي على مطار بغداد الدولي.. صور
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