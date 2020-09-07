من الزواج غير الشرعي للطلاق المعلن.. هكذا خسر ترامب الجيش قبل الانتخابات.. مدى تأثير القوة العسكرية على حسم الوصول للبيت الأبيض.. والرئيس يهدي منافسه مفاتيح المكتب البيضاوي

* مجلة "أتلانتيك" تكشف الشروخ الخفية في علاقة ترامب والجنرالات

* هكذا أهان ترامب الجيش الأمريكي خلال استغلاله خلال 4 سنوات

* هلع إدارة ترامب في محاولة إعادة النهر إلى مجراه





منذ اليوم الأول له في البيت الأبيض يحاول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التعامل مع الجيش الأمريكي باعتباره جزء من أذرعه المؤيدة له، والتي يستخدمها في استعراض قوته والدعاية لنفسه، لكن يبدو أن "زواجهما السيئ قد بلغ نهايته" بحسب وصف صحيفة "واشنطن بوست الأمريكية.





في الوقت الذي تنهال فيه الخسائر الانتخابية على ترامب لصالح منافسه الديمقراطي جو بايدن، على رأسها فشل الرئيس الأمريكي في إدارة ملف كورونا وتبعاته الاقتصادية التي جرفت كل ما جناه وتفاخر به خلال فترة رئاسته الأولى، يفقد ترامب الجيش الأمريكي وكل مايرتبط به من جنرالات وجنود وناخبين، ويواصل إهداء مفاتيح البيت الأبيض لبايدن.





وفي تقرير لها، قالت مجلة "بوليتيكو" الأمريكية إن "ترامب يلعب دور الدفاع أمام الجيش قبل أسابيع من الانتخابات".





وقالت إن ترامب يواجه مجموعة جديدة من الهجمات من قبل الجيش مرة أخرى، وهذه المرة لأنه مجبر على تفسير مزاعم بانه استخف بأفراد من الجيش من القتلى والجرحى، وذلك قبل فترة حرجة من الانتخابات.





تحرك ترامب وغيره من مسؤولي الإدارة بسرعة يوم الخميس وحتى الجمعة لمواجهة تقرير أحدث ما يشبه انفجار من قبل مجلة "ذا أتلانتيك"، والذي نقل عن مصادر مجهولة قولها إن الرئيس استخف بأفراد الخدمة الأمريكية الجرحى والقتلى في مناسبات عدة، وأنه طلب استبعاد المحاربين القدامى المعاقين من العروض العسكرية.





وقال ترامب يوم الجمعة "إنها قصة مزيفة ومن العار أن يسمح لهم بذلك"، على الرغم من أن المراسلين من وكالة أسوشيتد برس وواشنطن بوست وفوكس نيوز أكدوا صحة عناصر القصة بشكل منفصل.





وتضيف "بوليتيكو" أنه وضع صعب بالنسبة لترامب، الذي أحاط نفسه منذ بداية رئاسته بزخارف عسكرية وتفاخر بـ "إعادة بناء" القوات المسلحة. يقول الخبراء والمسؤولون العسكريون الكبار السابقون إن الاقتباسات من المقال خطيرة ليس فقط لفقدان الناخبين الفعليين المرتبطين بالجيش - ولكن من المحتمل أن يؤدي إلى إيقاف شريحة ضيقة من الناخبين المترددين الذين قد لا يحبون أيًا من المرشحين لانتخابات 2020 ولكنهم ما زالوا يقدسون القوات المسلحة والمحاربين القدامى.





قال الجنرال المتقاعد بن هودجز، الذي شغل منصب القائد العام للجيش الأمريكي في أوروبا حتى النهاية عام 2017. "هناك تقدير واسع النطاق للشبان والشابات في الجيش، حتى لو لم يوافق الناس بالضرورة على السياسة. الحقيقة هي أن هناك الكثير من الأشياء التي قام بها الرئيس أو قالها تجعله عرضة لاتهامات من هذا القبيل".





وقال الأدميرال المتقاعد جيمس ستافريديس، القائد السابق للقيادة الأمريكية في أوروبا وصديق وزير الدفاع السابق جيم ماتيس وجون كيلي، رئيس موظفي البيت الأبيض السابق في عهد ترامب إنهم يشيرون إلى حالات أخرى حدثت قبل إسقاط المقال يوم الخميس ، والتي أدت إلى "تآكل الدعم" بين أفراد الخدمة والمحاربين القدامى.





خلال حملته الانتخابية الأولى للرئاسة ، أثار ترامب الغضب عندما وصف السناتور الراحل. جون ماكين، الذي تم أسره وتعذيبه على يد القوات الفيتنامية الشمالية خلال حرب فيتنام، بـ"الفاشل" وقال إنه يعحبه أكثر الأشخاص "الذين لم يتم أسرهم".





ووصف هودجز انتقادات ترامب لماكين بأنها "غير مقبولة تمامًا وغريبة أيضًا"، قائلا:"لماذا بحق السماء تقول شيئًا كهذا؟ أعني، لم أفهم ذلك على الإطلاق، لم يكن له معنى".





وفي الآونة الأخيرة ، قام العديد من الجنرالات المتقاعدين البارزين، بمن فيهم ماتيس، بتوبيخ ترامب في يونيو لتهديده بنشر قوات في الخدمة الفعلية في المدن الأمريكية لسحق الاضطرابات المدنية.





وكتب ماتيس في ذلك الحين:"دونالد ترامب هو أول رئيس خلال حياتي لا يحاول توحيد الشعب الأمريكي - ولا يتظاهر بالمحاولة. بدلًا من ذلك، يحاول تقسيمنا".





منذ ذلك الحين، دفع ترامب ببنود جدول الأعمال الأخرى التي لا تحظى بشعبية بين أعضاء الخدمة والمحاربين القدامى، بما في ذلك إسقاط خطط لحظر علم الكونفدرالية من المنشآت العسكرية ورفض خطوة لإعادة تسمية القواعد التي تكرم قادة الكونفدرالية.





كما واجه الرئيس انتقادات على مر السنين لاستخدامه الجيش كداعم سياسي، ولا سيما مقترحاته لعروض عسكرية كبيرة في واشنطن العاصمة، واستخدامه قاعة الأبطال التابعة للبنتاجون للتوقيع على حظر سفر مثير للجدل للمسلمين.





وقال ستافريديس عن تقرير أتلانتيك: "إذا كانت القصة دقيقة من الناحية الواقعية، فسوف تستمر في الإضرار بأرقامه - من الداعمين- مع قدامى المحاربين والعسكريين".





وأشار إلى استطلاع رأي تطوعي حديث لقراء "Military Times" أظهر انخفاضًا مستمرًا في شعبية ترامب بين أعضاء الخدمة الفعلية، وتفضيلًا متزايدًا لنائب الرئيس السابق جو بايدن في الانتخابات المقبلة.





وعلقت الصحيفة أن هؤلاء الناخبين - العسكريين والمعالين والمحاربين القدامى والمدنيين هم الذين يبجلون الجيش - هم المفتاح لإعادة انتخابه. كما أن الولايات المحورية في الانتخابات عليها في هذه الدورة، بما في ذلك تكساس وفلوريدا ونورث كارولينا، هي أيضًا موطن لأعداد كبيرة من العائلات العسكرية والمحاربين القدامى.





وأشار ستافريديس إلى أن تراجع الدعم لترامب بين تلك المجموعة يعكس أيضًا معارضة مبادرات الرئيس للانسحاب من التحالفات الدولية وسحب القوات من الشرق الأوسط، وقال:"إذا كانت هذه التعليقات حقيقية، فمن المستهجن أن يتحدث رئيس وقائد أعلى بهذه الطريقة عن الأشخاص الذين قدموا التضحيات الكبرى".





وفقا لتقرير "ذا أتلانتيك"، ألغى ترامب زيارة كانت مقررة إلى مقبرة "أيسن مارن" الأمريكية بالقرب من باريس في عام 2018 بسبب مخاوف من أن الطقس السيئ قد يفسد تصفيفة شعره، ولأنه لا يعتقد أنه من المهم تكريم قتلى الحرب الأمريكيين.





تروي القصة الصحفية أيضًا حادثة قام فيها ترامب - أثناء وقوفه بجانب قبر روبرت كيلي، نجل جون كيلي، في مقبرة أرلينجتون الوطنية في يوم الذكرى 2017 - يُزعم أنه التفت إلى وزير الأمن الداخلي الخاص به حينها وقال : "أنا لا أفهم ذلك. ما كان لهم من ذلك؟" أي أنه يتسائل ما الذي استقادوه من ذلك.





قال مسؤول سابق في البيت الأبيض إنه بينما لم يسمعوا أبدًا ترامب يقول أي شيء ينتقص من شأن القوات، في المكالمات الهاتفية، غالبًا ما كان الرئيس "يشكك بعمق في الغرض من عمليات الانتشار الخارجية للجيش".





قال هذا الشخص:"عندما سمعته يتحدث بهذه الطريقة، بدا لي الأمر مرة أخرى، لماذا نحن في هذه البلدان، ما هي مصلحة الولايات المتحدة في ذلك. كان ينعكس دائمًا على خوفه من الظهور بمظهر ضعيف، أو الأشياء التي تجعله يبدو ضعيفًا".





لكن مسؤولين دفاعيين كبار سابقين آخرين في عهد ترامب انتقدوا التعليقات المذكورة.





قال ميك مولروي، أحد جنود مشاة البحرية المتقاعدين الذي شغل منصب نائب مساعد وزير الخارجية الدفاع عن سياسة الشرق الأوسط حتى العام الماضي، إنه "لا ينبغي لأي شخص أن يسمي الرجال والنساء الذين سقطوا في الخدمة بالفشل أو يشعر بالحرج من قدامى المحاربين الجرحى أن يشغل أي منصب منتخب ، ناهيك عن أن يكون رئيسًا للولايات المتحدة. إنه لا يعرف ما إذا كانت المزاعم صحيحة".





قال الكولونيل المتقاعد في مشاة البحرية ، الكولونيل ديف لابان ، الذي كان سابقًا المتحدث باسم وزارة الدفاع والأمن الداخلي تحت إدارة كيلي:"أشعر بالاشمئزاز من كلمات الرئيس وأفعاله. ليس لدي أي معرفة مباشرة بالحوادث المبلغ عنها، لكنها تبدو حقيقية بالنسبة لي بسبب التقارير السابقة والأشياء التي قالها ترامب".





في حين أنه ليس جديدًا على أفراد الجيش الحاليين والسابقين التعبير عن غضبهم من تعليق ترامب أو قراره - فقد اصطفوا لانتقاد انسحابه من سوريا وقراره التخلي عن الحلفاء الأكراد، إلا أن تحركه لاستعادة شارة البحرية لضابط سابق بالقوات البحرية الخاصة متهم بارتكاب جرائم حرب، وإهاناته المتكررة لضابط في الجيش شهد ضده أثناء إجراءات الإقالة في الكونجرس- ما يختلف في هذه الجولة الجديدة هو القرب من الانتخابات.





في مؤشر واضح على القلق في البيت الأبيض، سارع كبار المسؤولين مساء الخميس بتصريحات مسجلة ينفون فيها القصة ويصرون على احترام ترامب للقوات وأنه يثمن تضحياتهم.





بينما بدأ ترامب في صخب مطول حول القصة ليلة الخميس بعد عودته من حدث في ولاية بنسلفانيا. حتى أن المتحدثة باسم البيت الأبيض كايلي ماكناني ظهرت أمام المراسلين يوم الجمعة وعرضت رسالة بريد إلكتروني من فريق السفر التابع لترامب في فرنسا تقول إنهم ألغوا زيارة المقبرة بسبب الطقس.





يوم الجمعة أيضًا ، بعد ورود أنباء عن أمر وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" بإغلاق صحيفة "ستارز أند سترايبس" العسكرية، غرد ترامب عبر تويتر بأن الولايات المتحدة لن تقطع التمويل طالما كان رئيسا للبلاد، وقال إن الصحيفة "ستظل مصدرًا رائعًا للمعلومات لجيشنا العظيم!".





لكن هودجز قال إن الشرخ الذي أصاب العلاقة بين ترامب والجيش والمحاربين القدامى ربما يكون قد تجاوز مرحلة إصلاحه، وقال:"الرئيس يضعف نفسه بسبب أشياء أخرى كثيرة، ولهذا السبب تلتصق به حتى مزاعم مجهولة مثل هذه".



