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سبب عدم دعوة رئيس الزمالك لـ حفل قرعة مونديال اليد.. فيديو

الأحد 06/سبتمبر/2020 - 10:06 م
مرتضى منصور رئيس
مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك
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حمزة شعيب
أكد الكابتن حسين لبيب، مدير بطولة كأس العالم بكرة اليد 2021، دعم الدولة المستمر للجنة المنظمة للبطولة كي تقام بشكل مشرف وتاريخي.

وقال لبيب خلال مداخلة هاتفية معه الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد «بدأنا اليوم عقد عدة اجتماعات فضلا عن تفقد الفنادق المخصصة للبطولة»، مشيرا إلى أنه سيتم تفقد عدة استادات غدا من بينها استاد العاصمة الإدارية.

وتابع «هناك لجنتان منظمتان إحداهما تابعة للاتحاد الدولي لمتابعة الإجراءات الاحترازية لكورونا»، مشيرا إلى أن مصر للطيران سيكون الناقل الرسمي لكافة وفود البطولة.

وأشار إلى أن شركة «تذكرتي» شريك أساسي للجنة المنظمة للبطولة، مؤكدا أن حفل القرعة نظم بفريق مصري خالص.

وحول عدم دعوة رئيس الزمالك لحفل القرعة قال «نادي الزمالك كبير لكننا لم ندعو أي رئيس نادي، نظرا للظروف الاستثنائية لكورونا، والشخصيات التي حضرت تلقت دعوة من الاتحاد الدولي».
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