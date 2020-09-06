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توك شو

ظهور مفاجئ.. زعيم كوريا الشمالية يتفقد المناطق المتضررة من إعصار ميساك

الأحد 06/سبتمبر/2020 - 10:38 م
إعصار يتسبب في ظهور
إعصار يتسبب في ظهور زعيم كوريا الشمالية
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قسم التوك شو

عرضت قناة روسيا اليوم مقطع فيديو من التلفزيون الرسمي الكوري الشمالي يظهر زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون وهو يتفقد المناطق المتضررة جراء إعصار ميساك الذي ضرب شبه الجزيرة الكورية.

وعقد زعيم كوريا الشمالية اجتماع السياسات التنفيذية الموسع أمس السبت، لتقييم الأضرار الناجمة عن إعصار "ميساك" الذي ضرب المناطق الشرقية وأدى إلى تدمير أكثر من ألف منزل هناك.

وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية إن الاجتماع تضمن "مناقشة معمقة حول التعافي من الأضرار التي لحقت بالمناطق التي ضربها الإعصار، ودراسة الإجراءات التفصيلية واتخاذ القرارات بشأنها، مثل تنظيم القوى العاملة في قطاع الإنشاءات ليتم إرسالها على وجه السرعة إلى المناطق المتضررة، ونقل المواد اللازمة.

وظهر كيم وسط قادته وهو يعطيهم الإرشادات ويتفقد معهم الضرر الناجم من الإعصار.

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