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فن

أحمد حليم يستعد لطرح أغنية "الفرح امتى وشاكب راكب" جديدة

الأحد 06/سبتمبر/2020 - 10:46 م
أحمد حليم
أحمد حليم
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سعيد فراج
يستعد الفنان أحمد حليم، وزوج الهندية بهار ايزك، وهي طليقة النجم رامي جمال، لطرح أغاني جديدة خلال الأسبوع المقبل وذلك عبر موقع الفيديوهات العالمي"يوتيوب".

الأغنية الأولى تحمل عنوان"الفرح امتى" وهي من كلمات فوزي ابراهيم، وألحان محمد النادي، وتوزيع وسام عيد المنعم. 

أما اسم الأغنية الثانية هو"شاكب راكب" من كلمات الشاعر هاني صارو، وألحان أحمد زعيم، وتوزيع طارق عبد الجابر، ميكساج وماستر أمير محروس، والأغنيتين من انتاج شركة"غاليديا" للإنتاج الفني.

جدير بالذكر أنه من أخر أعمال أحمد حليم، ألبوم غنائي بعنوان"محبتش اللي حبتني" و يضم 12 أغنية تعاون فيه عدد كبير من الشعراء والملحنين والموزعين.
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