الداخلية في يوم.. ضبط 310 شجرات خشخاش وأفيون في سوهاج.. والقبض على عاطل وزوجته يروجان للزواج العرفي عبر فيسبوك مقابل 70 ألف جنيه في الأسبوع

قوات الشرطة تداهم البؤر الإجرامية وأوكار بيع المخدرات

أمن الجيزة يداهم أوكار المخدرات والسلاح ويضبط 79 متهما خلال 24 ساعة









تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج من ضبط "فرد محلى الصنع طلقة لذات العيار- و170 شجرة لنبات الخشخاش و140 شجرة لنبات الأفيون وكمية من بذور الأفيون وزنت حوالى 1 كيلو جرام تقريبًا" بحوزة أحد العناصر الإجرامية.





وأكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث مركز شرطة أخميم قيام أحد الأشخاص، مقيم بدائرة المركز "له معلومات جنائية، بالإتجار فى المواد المخدرة متخذًا من دائرة المركز مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامى، تم ضبطه عقب تقنين الإجراءات بالاشتراك مع مباحث قسم مكافحة المخدرات بمديرية أمن سوهاج وبحوزته المضبوطات المشار إليها.





وبمواجهته إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار والسلاح النارى بقصد الدفاع، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.





يأتى ذلك فى إطار مواصلة الجهود الأمنية لمكافحة الجريمة بشتى صورها ولاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وحيازتها.





ونجحت أجهزة الأمن فى ضبط أحد الأشخاص وزوجته وبصحبتهما فتاتان، لقيامهم بالترويج للأعمال المنافية للآداب عبر مواقع التواصل الاجتماعى.









أكدت معلومات وتحريات إدارة مكافحة الهجرة والاتجار بالبشر بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة قيام المسئول عن إدارة إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" بالترويج للأعمال المنافية للآداب من خلال استقطاب الفتيات وعقد زيجات عرفية محددة المدة مقابل مبلغ مالى (70 ألف جنيه) فى الأسبوع، فضلًا عن استخدامه لتطبيقات أخرى "ماسنجر، واتس آب" للتواصل مع عملائه.









عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعى "الأمن الوطنى، الأمن العام" والإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات ومديرية أمن القاهرة تم ضبط كلٍ من (المذكور وزوجته- فتاتين) بدائرة قسم شرطة الوايلى.













وبمواجهتهم أقرت الزوجة بقيامها بالترويج لبعض الفتيات من اللاتي تمكنت من استقطابهن وأن من بين ضحاياها الفتاتان المضبوطتان، وعرض صورهن على عملائها للزواج العرفى محدد المدة "لمدة أسبوع" مقابل مبلغ مادى (70 ألف جنيه) عن كل واحدة على أن تتقاضى هى مبلغ (30 ألف جنيه) مناصفة مع زوجها الذى يعاونها فى استغلال المجنى عليهن.









وبمناقشة باقى المتهمين أقروا باعترافات الأولى، كما ضُبط بحوزة الزوج هاتف محمول يحتوى على شريحة بالرقم الخاص بزوجته، وبفحصه تبين احتواؤه على رسائل نصية تدل على ذلك النشاط المؤثم ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.









جاء ذلك فى إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية الهادفة إلى مكافحة الجريمة بشتى صورها ولاسيما الجرائم المستحدثة المرتكبة عبر شبكة الإنترنت.





وواصلت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، توجيه الحملات الأمنية كل فى مجال تخصصه تنسيقًا وقطاع الأمن المركزى.





وأسفرت جهود الحملات خلال شهر فى مجال الحد من انتشار فيروس "كورونا" عن ضبط 852 مقهى مخالفا، وغلق 44 مكانا تابعا لأنشطة تعليمية مخالفة، وغلق 10846 محلا مخالفا لقرار الغلق، وفى مجال مخالفة عدم ارتداء الكمامات تم ضبط 71241 سائق نقل جماعي.





وفي إطار الحملات التموينية تم ضبط 31466 قضية تموينية متنوعة.





وفى مجال تأمين تنفيذ قرارات إزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضى الزراعية وضبط المخالفين لقرار إيقاف أعمال بناء المساكن الخاصة.









وأسفرت الجهود عن ضبط 4060 شخص، وإحالتهم للنيابة المختصة، لارتكابهم 3574 حالة تعديات متنوعة، و1712 حالة مخالفة لقرار إيقاف أعمال البناء للمساكن الخاصة.





وفى مجال الأمن العام تم استهداف البؤر الإجرامية بنطاق "بحيرة المنزلة" بنطاق محافظات "الدقهلية ودمياط وبورسعيد" ، وكذا منطقة "السحر والجمال" بنطاق محافظتى الشرقية والإسماعيلية ضُبط خلالها 1211 متهم، وبحوزتهم "39 قطعة سلاح نارى – 88 طلقة مختلفة الأعيرة- 16 قطعة سلاح أبيض"، و44) قضية إتجار بالمواد المخدرة، كما تم تنفيذ 15562 حكم قضائى متنوع ، وضبط 6 متهمين هاربين ومطلوب ضبطهم، و2055 قضية متنوعة، وضبط وفحص 11611 عنصر إجرامى شديد الخطورة.





وفى مجال استهداف وضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة أسفرت الجهود عن مصرع 6 عناصر إجرامية شديدة الخطورة عقب تبادلهم إطلاق الأعيرة النارية مع القوات، وضبط 30 عنصر إجرامى بنطاق مديريات أمن "القليوبية – المنوفية - الشرقية – دمياط – المنيا – أسيوط – الجيزة – قنا – الغربية – كفر الشيخ – بنى سويف"، بإجمالى مضبوطات 47 قطعة سلاح (22 بندقية آلية – قنبلة يدوية - 7 بنادق خرطوش- 5 مسدس – 12 فرد خرطوش – بندقية بلجيكى) وكميات كبيرة من الطلقات مختلفة الأعيرة، وكذا ضبط 11 قضية مخدرات "إتجار"، وجدير بالذكر أن المذكورين كان قد سبق إتهامهم فى العديد من القضايا أبرزها " قتل- شروع فى قتل- مخدرات – سرقة بالإكراه- سرقة –سلاح نارى– سلاح أبيض- إحراز ذخيرة- حريق- إضرام النيران- إستعراض قوة- خطف- إتلاف- ضرب- نصب- تبديد- شيك"، كما أن البعض منهم محكوم عليهم بالآتي (إعدام – 78 سنة – 67 سنة – 52 سنة - 47 سنة– 10 سنوات ).





وكان ذلك فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى مواجهة كافة أشكال الخروج على القانون وضبط حائزى الأسلحة النارية، ومكافحة جرائم الإتجار وترويج المواد المخدرة، وتنفيذ الأحكام القضائية واستهداف التشكيلات والبؤر الإجرامية ومواجهة الأنشطة غير المشروعة التى تؤثر على الاقتصاد القومى للبلاد، وإستمرارًا للدور المنوط لكافة القطاعات الأمنية فى إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التى أعدتها الدولة للحد من إنتشار فيروس "كورونا".





وفى سياق متصل واصلت الأجهزة الأمنية في الجيزة برئاسة اللواء طارق مرزوق مدير الأمن، حملاتها الأمنية على أوكار المخدرات والسلاح، في إطار توجهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية بضرورة إعادة فرض الشرعية وإنفاذ القانون وتحقيقًا لمبدأ الردع العام.





ونجحت الحملات برئاسة اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، في ضبط ٦٤ متهما "٥٩ اتجار و٥ تعاطي" وبحوزتهم ٣٠٢٠ جرام حشيش و٥١٥ جرام هيروين و١٦٨٦٥ قرص مخدر و2 كيلو أستروكس و٥٠٠ جرام الشادو و٣ كيلو البانجو و ٧٧٠ جرام بودر.





كما نجحت الحملات في ضبط ١٥ متهما في قضايا اسلحة نارية بحوزتهم ١٤ فرد محلى الصنع 12 مم، وبندقية خرطوش بامب أكشن عيار 12مم، وطبنجة عيار 9ملم، و٦٤ طلقة مختلفة الأعيرة.



