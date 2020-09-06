إنجي البستاوي تناقش دور الارتجال وتنميته عند الممثل بأكاديمية الفنون

تناقش غدا انجي البستاوي مدير مهرجان شرف الشيخ الدولي للمسرح الشبابي ، رسالة الدكتوراه بعنوان اثر الارتجال في تنمية التفكير الابداعي لدي الممثل ، دراسة تجريبية تحليلية ، بحضور عدد كبير من الفنانين علي راسهم : الدكتور اشرف زكي رئيس اكاديمية الفنون ، ايمن الشيوي عميد كليه السينما و المسرح بجامعة بدر ، طارق صبري ، مدحت تيخا ، منال الحمروني ، يا سر صادق ، خالد النجدي ، سميرة عبد العزيز، سميرة محسن ، المخرج حسني صالح ، الكاتب شاذلي فرح ، الكاتب و الاعلامي محمد الباز ، الدكتور شاكر عبد الحميد وزير الثقافة الاسبق ، الدكتور جابر عصفور، وزير الثقافة الاسبق.





تقول انجي البستاوي :"تناقش هذه الرسالة دور الارتجال في الكشف عن المكنونات الإبداعية للممثل وتنميتها و محاولة الوصول بالممثل الي أقصي مراحل الابداع والابتكار، وتكونت هذه الدراسة من ثلاثة فصول، الفصل الاول يتناول تعريفات الابداع ومراحله وطرق تنميته وتعريفات الارتجال وأنواعه واهدافه المتعددة وأهميته.





واضافت : اما الفصل الثاني يناقش توظيف الارتجال عند رواد فن التمثيل علي مستوي العالم بداية من ستانسلافسكي مرورا باليا كاران، لي ستراسبرج، جاك كوبو، ماير هولد، تشارلز دولان، جان لوي بارو، بيتر بروك، فيولا سبولين ، روبرت لويس، كيث جونستون. وغيرهم وشرح فروق توظيف الارتجال فيما بينهم.



