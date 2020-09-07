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مصطفى بدرة: ما يتم تحصيله في الموازنة العامة يتم إنفاقه على الجهات المعنية المصرية.. فيديو40

الإثنين 07/سبتمبر/2020 - 02:01 ص
مصطفى بدرة
مصطفى بدرة
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إبراهيم القادري
قال مصطفى بدرة خبير اقتصادي، إن الجماعات الارهابية دائما تصدر الكذب المستمر وهذا ليس من الآن ولكنه منذ 80 سنة .

وأضاف مصطفى بدرة خلال مداخلة هاتفية على قناة اكسترا نيوز ، أن مشروع النهضة "الفنكوش" التابع للجماعة الارهابية عندما بحثنا فيه لم نجد فيه استجابة ولا تطبق على أرض الواقع ولم يتطابق مع المجتمع المصري ولا العالمي.

وأوضح مصطفى بدرة، أن 75 % من إيرادات الدولة يتم تحصيلها من الضرائب ويتم إنفاقها على التعليم والصحة والطرق والكباري.

وتابع: إن المؤسسات الدولية عندما تقوم بمراجعة الموازنة الخاصة بمصر تؤكد ان ما يتم تحصيله في الموازنة العامة يتم إنفاقه على الجهات المعنية.

واستكمل: أن هذا يتطابق مع الدستور الذى تم الاستفتاء عليه مؤكدا على أن مصر تنفذ تعليمات الدستور.
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