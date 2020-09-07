مصطفى بدرة: ما يتم تحصيله في الموازنة العامة يتم إنفاقه على الجهات المعنية المصرية.. فيديو40

قال مصطفى بدرة خبير اقتصادي، إن الجماعات الارهابية دائما تصدر الكذب المستمر وهذا ليس من الآن ولكنه منذ 80 سنة .





وأضاف مصطفى بدرة خلال مداخلة هاتفية على قناة اكسترا نيوز ، أن مشروع النهضة "الفنكوش" التابع للجماعة الارهابية عندما بحثنا فيه لم نجد فيه استجابة ولا تطبق على أرض الواقع ولم يتطابق مع المجتمع المصري ولا العالمي.





مصطفى بدرة ، أن 75 % من إيرادات الدولة يتم تحصيلها من الضرائب ويتم إنفاقها على التعليم والصحة والطرق والكباري. وأوضحإيراداتإنفاقهاعلى





وتابع: إن المؤسسات الدولية عندما تقوم بمراجعة الموازنة الخاصة بمصر تؤكد ان ما يتم تحصيله في الموازنة العامة يتم إنفاقه على الجهات المعنية.



