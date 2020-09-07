بـ كاش مايوه.. نيللي كريم تستمتع بالإجازة الصيفية

نشرت النجمة نيللى كريم صور جديدة لها من اجازتها الصيفية، وذلك عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام".





وظهرت نيللى كريم علي شاطئ البحر ترتدي كاش مايوه اسود انيق، نالت إعجاب متابعيها".





يذكر أن آخر اعمال النجمة نيللى كريم مشاركتها في مسلسل بـ "100 وش" بطولة آسر ياسين، مصطفى درويش، علا رشدى، اسلام إبراهيم، وعدد آخر من الفنانين، إخراج كاملة أبو ذكرى.





وتجسد نيللى كريم شخصية كوميدية تدعى "سكر" تعمل فى صالون حريمى، إلا أنها تستهوى النصب، فتسعى لإجراء عمليات نصب، تمكنها من جنى الأموال، تجعلها تتمكن من شراء "كوافير" خاص بها وتتوالى الأحداث.



