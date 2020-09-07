AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

بـ كاش مايوه.. نيللي كريم تستمتع بالإجازة الصيفية

الإثنين 07/سبتمبر/2020 - 01:23 ص
نيللي كريم
نيللي كريم
Advertisements
محمد بدران
نشرت النجمة نيللى كريم صور جديدة لها من اجازتها الصيفية، وذلك عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام".

وظهرت نيللى كريم علي شاطئ البحر ترتدي كاش مايوه اسود انيق، نالت إعجاب متابعيها".

يذكر أن آخر اعمال النجمة نيللى كريم مشاركتها في مسلسل بـ "100 وش" بطولة آسر ياسين، مصطفى درويش، علا رشدى، اسلام إبراهيم، وعدد آخر من الفنانين، إخراج كاملة أبو ذكرى.

وتجسد نيللى كريم شخصية كوميدية تدعى "سكر" تعمل فى صالون حريمى، إلا أنها تستهوى النصب، فتسعى لإجراء عمليات نصب، تمكنها من جنى الأموال، تجعلها تتمكن من شراء "كوافير" خاص بها وتتوالى الأحداث.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بـ كاش مايوه من على البحر.. نيللي كريم تشارك جمهورها بصورة من إجازتها الصيفية

آسر ياسين يوجه رسالة قوية للفنانين والمخرجين بشأن التحرش.. شاهد

على أنغام DANCE MONKEY.. نيللى كريم تستعرض لياقتها البدنية

آسر ياسين يشارك متابعيه بصورة من إجازته الصيفية..شاهد

من الجونة.. نيللي كريم فى إطلالة جديدة على إنستجرام.. شاهد

مع آسر ياسين.. نيللى كريم تروج للجزء الثانى من مسلسل "بـ100 وش"

ترشيحاتنا

خليفة محمد صلاح.. 5 معلومات عن محمود صابر لاعب الأهلي المنضم إلى النجم الساحلي

بعد الكشف عن سبب عدم زواجها.. 10 صور لـ منة شلبى تثير الجدل.. شاهد

رعدية وغزيرة.. الأرصاد تعلن عن أماكن سقوط الأمطار وموعد انتهائها ..فيديو

الداخلية: مصرع عنصرين شديدي الخطورة في تبادل لإطلاق النار مع الشرطة بالدقهلية

أخبار الزمالك| الكشف عن حجم إصابة ساسي .. وشوبير يتقدم ببلاغ ضد أسامة حسن

دعابة.. كيف تورط حسن مصطفى في الإساءة للرئيس الراحل حسنى مبارك ..فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. مذيع يشق الكمامة نصفين على الهواء.. ويوجه رسالة غريبة للمستمعين

من 8 مكونات.. هاني الناظر يوصي بطبق لا يمكن الاستغناء عنه أبدا

بشورت أصفر.. ريا أبي راشد تخطف الأنظار بمهرجان البندقية السينمائي