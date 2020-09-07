جورج قرداحي: أتعرض عليا التمثيل ولكني خفت من الفشل فيه

قال الاعلامي جورج قرداحي، إن برنامج من سيربح المليون كان دجاجة تبيض ذهبا وأستفاد منه الكثير.





وأضاف الاعلامي جوروج قرداحي خلال حواره التليفزيوني فى برنامج "مساء دي إم سي" المذاع على قناة "دي إم سي" الفضائية، أن فكرة البرنامج كانت موجودة فى بلاد كثيرة فى العالم وكان يعرض فى 50 دولة.





وتابع الاعلامي جوروج قرداحي أن قناة إم بي سي أشتروا حقوق ملكية لكي يتم عرضة على القنوات العربية.





وأوضح جوروج قرداحي أن فى شهر رمضان عام 1999 تم عمل 30 حلقة لبرنامج من سيربح المليون.





وأردف: أتعرض عليا التمثيل وخوفت أمثل لأن التمثيل موهبه وانا خوفت من الفشل".





وأشار إلى أنه لم يتوقع نجاح البرنامج كما نجح وكانخائفا فى البداية ولكن مع الوقت نجح البرنامج نجاحا كبيرا فى الوطن العربي