سيف زاهر لجماهير الأهلى والزمالك: لن أستطيع إرضاء الجميع

وجه الإعلامي سيف زاهر رسالة لجماهير قطبي الكرة المصرية الاهلي والزمالك وذلك من خلال حسابه علي "تويتر".





وكتب سيف زاهر قائلًا: "‏إختيار الوسطية فى تغطية الأحداث كان إختياري الصعب، مازلت متمسك بمدرسة الهدوء و عدم "ركوب الترند" و لكنني لن أستطيع إرضاء الجميع عند توجيه أي انتقاد.





وتابع: "مثلما تجاهلت بعض مشاكل الزمالك كذلك تجاهلت مشاكل حدثت فى الأهلي لأنني أريد الإصلاح. كلامي موجه لجمهور الأهلي والزمالك على حد سواء".







تسبب لقاء القمة 120 الذي جمع بين فريقي "الأهلي والزمالك"، باستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الـ 21 من بطولة الدوري المصري الذي انتهي لصالح القلعة البيضاء بثلاثة أهداف مقابل هدف في اندلاع أزمة بين النادي الأهلي وجماهيره والإعلامي سيف زاهر بعد انتقاده القلعة الحمراء عقب الهزيمة.





ولم يقصد الإعلامي سيف زاهر انتقاد مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب كما روج البعض بل اعتمد توضيح الرؤية لرئاسة النادي الأهلي كما يفعل في مسيرته اليومية في مجال الإعلام الرياضي .





وعلى الرغم من انتقاد كثيرين من جماهير النادي الأهلي للإعلامي سيف زاهر عقب تصريحاته إلا أنه أول من تحدث عن أهمية جماهير المارد الأحمر خصوصا عقب رحيل رمضان صبحي خلال الفترة الحالية.