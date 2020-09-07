AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

ميدو يداعب ابنه هاشم في حمام السباحة.. صور

الإثنين 07/سبتمبر/2020 - 04:34 ص
ميدو
ميدو
Advertisements
محمد بدران
نشر أحمد حسام ميدو صورة من إجازته الصيفية عبر خاصية "استوري" على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهر أحمد حسام ميدو في الصورة داخل حمام السباحة وهو يداعب نجله هاشم اثناء قضاء العطلة، نالت إعجاب متابعيه.

وكان حسام البدري، المدير الفني للمنتخب الوطني، أول ضيوف ميدو، في برنامج "أوضة اللبس" الذي يذاع في تمام الساعة 11 مساءً على شاشة قناة "النهار".

كما استضاف ميدو، عمرو الجنايني، رئيس اللجنة الخماسية باتحاد الكرة في ثاني حلقاته  وحل لويس جارسيا، نجم أتلتيكو مدريد وليفربول السابق، ضيفًا على ميدو .




ميدو يداعب ابنه هاشم في حمام السباحة.. صور
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

صورة أحمد حسام ميدو من داخل أوضة اللبس.. ومتابع: شياكة

عنيا زغللت من حلاوة الجاكت.. حازم إمام يمازح أحمد حسام ميدو

شاهد.. أحمد حسام ميدو من داخل كواليس " أوضة اللبس" و متابع: الشياكة كلها

شاهد .. أحدث ظهور لـ ميدو داخل الجيم

شاهد .. ميدو برفقة بركات في كواليس أوضه اللبس

ميدو يحتفل بعيد ميلاد زوجته.. شاهد

ترشيحاتنا

أخبار التوك شو | النيابة الإدارية تعلن مفاجأة بشأن المستشارة نهى الإمام.. وتحذير شديد لمروجي الأدوية عبر السوشيال

صيف حار جدا .. ليلى علوى تشعل إنستجرام فى 30 يوما

ماذا يحدث لجسمك إذا تناولت البرقوق يوميا

بشرى سارة بشأن تخفيض أسعار التصالح في مخالفات البناء

الأوقاف تكشف حقيقة إزالة مسجد الفتح الإسلامي بـ دفش المنيا

بيان عاجل من الشرطة الكويتية بشأن واقعة الاعتداء على مصري

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعرف على وصفة البنجر لعلاج فقر الدم

شاهد.. لحظة اشتعال طائرة في الهواء.. والذعر يصيب الركاب

محاولة اغتيال إمام الحرم المكي.. ورب البيت ينجيه بأعجوبة.. صور