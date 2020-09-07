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رياضة

حسام غالي يشيد بموقف جنش تجاه مؤمن زكريا: برافو

الإثنين 07/سبتمبر/2020 - 06:02 ص
محمود جنش
محمود جنش
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محمد بدران
أشاد حسام غالي مدير الكرة بنادي الجونة، بموقف محمود عبد الرحيم جنش حارس مرمى الزمالك بعدما ارتدى قميصًا عليه صورة مؤمن زكريا لاعب الأهلي.

ونشر حسام غالي عبر خاصية "استوري" على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" صورة جنش وعلق قائلًا: "برافو جنش".

وانتهت مباراة الزمالك وطلائع الجيش بفوز الفريق الأبيض بهدف نظيف، في المواجهة التي أقيمت على ملعب استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة 25  من بطولة الدوري الممتاز.

وبهذه النتيجة يرتفع رصيد الزمالك الى 51 نقطة ويستمر في احتلال المركز الثاني، بينما يستفر طلائع الجيش عند النقطة 26 في المركز الثالث عشر. 

حسام غالي يشيد بموقف جنش تجاه مؤمن زكريا: برافو
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