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داليا أيمن: 27 فندقا ثابتا في الأقصر وأسوان حصلت على شهادة السلامة الصحية

الإثنين 07/سبتمبر/2020 - 08:57 ص
الإعلامية داليا
الإعلامية داليا أيمن
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هاجر إبراهيم
قالت الإعلامية داليا أيمن، إن هناك 27 فندقا ثابتا فى الأقصر وأسوان حصلت على شهادة السلامة الصحية المعتمدة لإعادة التشغيل، بالإضافة إلى وجود 13 مطعما سياحيا حاصلة على تلك الشهادة.


وأضافت داليا أيمن، خلال برنامج "صباح البلد" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن وزارة السياحة أكدت أن الفنادق ستبدأ فى تطبيق الضوابط التى أقرها مجلس الوزراء من أجل التمكن من الحصول على تلك الشهادة.

وأكدت أن أهم شئ أثناء أى زيارة مكان سياحى أو فندقى ارتداء الكمامة واستخدام المواد الكحولية والحفاظ على المسافة الآمنة، لافتة إلى أنه يجب تقدير رجوع الحركة فى مصر مرة أخرى.


وتابعت: اليوم بدأت محافظة الأقصر وأسوان  تفتتح أبوابها للسائحين والسياحة الدولية،لافتة إلى أن شهر سبتمبر يعتبر شهر الخير على السياحة المصرية.


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