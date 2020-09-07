داليا أيمن: 27 فندقا ثابتا في الأقصر وأسوان حصلت على شهادة السلامة الصحية

مجلس الوزراء من أجل التمكن من الحصول على تلك

داليا أيمن، خلال برنامج "صباح البلد" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن

وأكدت أن أهم شئ أثناء أى زيارة مكان سياحى أو فندقى ارتداء الكمامة واستخدام المواد الكحولية والحفاظ على المسافة الآمنة، لافتة إلى أنه يجب تقدير رجوع الحركة فى مصر مرة أخرى.





وتابعت: اليوم بدأت محافظة الأقصر وأسوان تفتتح أبوابها للسائحين والسياحة الدولية،لافتة إلى أن شهر سبتمبر يعتبر شهر الخير على السياحة المصرية.