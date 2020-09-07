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حوادث

مصرع شخص وإصابة آخر فى انقلاب سيارة بسوهاج

الإثنين 07/سبتمبر/2020 - 09:16 ص
صدى البلد
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قسم المحافظات
لقي عامل مصرعه وأصيب آخر إثر انقلاب سيارة ملاكي على الطريق الصحراوي الشرقي بعد صنية أسيوط بـ ٢٠ اتجاه قنا.

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مركز شرطة أخميم! يُفيد بورود بلاغًا من مستشفى أخميم بوصول مصطفى عبد الرب، ٤٠ سنة، عامل، يُقيم بمحافظة قنا، جثة هامدة إثر انقلاب سيارة ملاكي على الطريق الصحراوي الشرقي، وإصابة وائل ثابت، ٤١ سنة، عامل، يُقيم بالقليوبية، مُصاب باشتباه كسر بالذراع الأيمن وجرح قطعي بفروة الرأس.

تم تسليم الجثة لمشرحة مستشفى أخميم، والمُصاب لتلقي العلاج اللازم.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.
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