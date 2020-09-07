من غير شبح ليلى مراد.. تاريخ عمارة الإيموبيليا هرم مصر الرابع

بعد وفاتها في عمارة الإيموبيليا الشهيرة التي كانت مسكنا لمشاهير مصر القرن الماضي، وذلك بعدما اختفت اللوحة الشهيرة التي تحمل أسماء من سكنوا العمارة دون أن توضح الكاميرات اختفائها بفعل فاعل.

ليست المرة الأولى التي يقترن فيها اسم الفنانة الراحلة ليلى مراد بظهورها بعد وفاتها، أو بمعنى ادق ظهر شبح ليلى مراد بعد وفاتها في عمارة الإيموبيليا الشهيرة التي كانت مسكنا لمشاهير مصر القرن الماضي، وذلك بعدما اختفت اللوحة الشهيرة التي تحمل أسماء من سكنوا العمارة دون أن توضح الكاميرات اختفائها بفعل فاعل.

يرصد «صدى البلد» أبرز المعلومات عن عمارة الإيموبيليا التي تعد أضخم عمارة عرفتها محافظة القاهرة حيث تبلغ مساحتها 5444 مترًا مربعًا كما تعد أول عمارة تأخذ الشكل الانسيابي وتتجرد من التفاصيل الزخرفية الكلاسيكية التي كانت تتمتع بها المباني في ذلك الوقت وقد أطلق عليها هرم مصر الرابع.





تتميز بأربع واجهات للبناية، تم بناؤها في نهاية الثلاثينيات حيث تم البدء في بنائها في 30 أبريل 1938 وتكلف بناؤها مليونا و200 ألف جنيه مصري وتم الانتهاء من العمل فيها عام 1940.





أول جراج

تعد الايموبيليا أيضا، أول عمارة بها جراج تحت الأرض يسع حوالي مئة سيارة بالإضافة إلى نظام تدفئة خاص، حيث كان يتم وضع نفايات الشقق في مواسير ضخمة تصل إلى بدروم العمارة حيث تحرق وتمد كافة الشقق بوسائل تدفئة عبر مجموعة مواسير ضخمة موجودة حتى الآن لكن النظام نفسه توقف.





أما عملية التنظيف فكانت تتم عن طريق عربات المطافئ التي كانت تقوم بغسلها مرتين في الشهر للحفاظ على جمالها ورونقها.





مسابقة هندسية

تتكون البناية من برجين أحدهما بحري ويتكون من 11 طابقا والآخر قبلي ويرتفع لنحو 13 طابقا ويضم البرجان 370 شقة وقد تضافرت في بنائها عدة شركات، حيث طرح مشروع تشييدها في مسابقة معمارية.





تقدم لهذا المشروع أكثر من ١٣ متسابقًا وتمت دراسة المشاريع لأكثر من شهر كامل ومنحت الجايزة الأولى لماكس أدرعي وجاستون روسيو بلغت قيمتها ٦٠٠ جنيه أما الجايزة الثانية فكانت للمهندس أنطوان نحاس، الذي قام ببناء العديد من المباني والهيئات في مصر.





إعلان الإيجار

رغم فخامة البناية فإنه أثناء بدء تأجير الشركة المالكة لشقق العمارة لم يتقدم أحد وكان السبب الرئيسي أن تكاليف الإقامة بعمارة الإيموبيليا كانت باهظة جدا، حيث تراوح الإيجار حسب مساحة الشقة من ٦ إلى ٩ إلى ١٢ جنيهًا وهي مبالغ إيجاريه عالية جدا بقيمة النقود في تلك الفترة التي لم يكن يتجاوز فيها سعر إيجار شقة بمساحة 140 مترا جنيهين أو ثلاثة.





لجأ ملاك العمارة إلى نشر مجموعة من الإعلانات في بعض الصحف المصرية والأجنبية لتشجيع الناس على السكن بها من خلال التركيز على عدد المصاعد الموجود بها والذي يقدر بنحو 27 مصعدا كانت تقسم إلى ثلاث فئات بريمو للسكان وسوكندو للخدم أما الفئة الثالثة فكانت للأثاث.

كما تناول الإعلان قوة أساسات البناية التي لا تؤثر فيها الهزات الأرضية وبالإضافة إلى ذلك فقد تم تقديم عرض يتضمن إعفاء الساكن من دفع إيجار العمارة لمدة ثلاثة شهور تبدأ من لحظة توقيع عقد.





أهل الفن

بسبب هذه الدعاية قام معظم أهل الفن بتأجير شقق بها منهم نجيب الريحاني ومحمد فوزي وأنور وجدي وليلى مراد ومحمود المليجي ومحمد عبدالوهاب وماجدة الصباحي وكاميليا ومحمد عبدالوهاب بالإضافة إلى عدد من السياسيين مثل فؤاد سراج الدين أحد قيادات حزب الوفد وإبراهيم باشا عبدالهادي رئيس وزراء مصر وغيرهم.





كما تعد عمارة إيموبيليا واحدة من أضخم وأشهر عمارات القاهرة كانت مقرا لمشاهير السياسة والاقتصاد والفن والرياضة لتصبح شاهدا على تاريخ من زمن الماضي الجميل وتقع عند تقاطع شارعي قصر النيل وشريف.





عاش في العمارة: "نجيب الريحاني - محمد فوزي - أنور وجدي - ليلى مراد - محمد عبدالوهاب - ماجدة الصباحي - فكرى أباظة - كاميليا - هنري بركات - أسمهان - أحمد سالم - آسيا دانمر - توفيق الحكيم".





ملكية العمارة

مالك العمارة هو الاقتصادي والرأسمالي وصاحب الشركات الضخمة الشهيرة عبود باشا الذي كانت تقدر ثروته وقتها بـ 30 مليون دولار أمريكي وكان رئيسًا للنادي الأهلي وكان يجتمع بالاعبين في مدخل العمارة الذي تتوسطه حديقة كان فيها نافورة وكان يسكن في إحدى شققها بالطابق الثاني وفي نفس الطابق كان هناك مكتب لإدارة شركاته.





وظلت العمارة مملوكة لعبود باشا حتى عام 1961 حين أمم الزعيم جمال عبد الناصر أملاكه ومن بينها عمارة إيموبيليا فأصيب بذبحة صدرية وأوصى طبيبه بسفره للخارج فغادر مصر ومعه 5 ملايين جنيه وكمية من المجوهرات التي لم يصل لها التأميم وبقى في الخارج حتى موته وآلت ملكية العمارة لشركة الشمس للإسكان والتعمير وما زالت مملوكة لها حتى الآن.