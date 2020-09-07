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فن

أحمد فلوكس يشارك متابعيه صورة من كواليس مسلسل سفينة نوح: الأسوأ قادم

الإثنين 07/سبتمبر/2020 - 11:14 ص
أحمد فلوكس
أحمد فلوكس
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شيماء عبد السلام
نشر الفنان أحمد فلوكس صورة له عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات انستجرام.

وظهر أحمد فلوكس فى الصورة من كواليس مسلسله القادم "سفينة نوح".

وعلق أحمد فلوكس قائلًا:"تمتع بسئ لأن الأسوأ قادم ..نوح".

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ويقوم الفنان أحمد فلوكس بتصوير مسلسله الجديد "سفينة نوح" ويتعاون "فلوكس" مع الفنان منذر رياحنة ،ومن المقرر عرض "سفينة نوح" بداية العام الجديد 2021 .

"سفينة نوح" من بطولة أحمد فلوكس،منذر رياحنة، ومن تأليف محمد الشواف، وإخراج حسام الجوهري، وكان أخر أعمال "فلوكس" فيلم "الممر"، وهي من بطولة أحمد عز، أحمد رزق، إياد نصار، محمد فراج، أحمد صلاح حسني، محمد الشرنوبي، محمد جمعة، محمود حافظ، أمير صلاح الدين، أسماء أبو اليزيد.
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