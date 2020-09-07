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برلمان

سعيد حساسين: تقدم 30 ألف طالب للالتحاق بجامعة الجلالة دليل على نجاحها قبل بدء الدراسة بها

الإثنين 07/سبتمبر/2020 - 12:09 م
النائب سعيد حساسين
النائب سعيد حساسين
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فريدة محمد
وجه الدكتور سعيد حساسين عضو مجلس النواب التحية للرئيس عبد الفتاح السيسي، صاحب الفضل الأول في إنشاء الجامعات الأهلية داخل مصر مشيدا بنجاح الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى فى تنفيذ التكليفات الرئاسية بكل ما يتعلق بملف إنشاء هذه الجامعات والتوسع فيها.

واعتبر "حساسين " فى بيان أصدره اليوم ما كشفه الدكتور أشرف حيدر القائم بأعمال رئيس جامعة الجلالة من أن هناك حوالى 30 ألف طالب سجلوا للالتحاق بالجامعة وأن اختبارات الالتحاق ستكون أون لاين من خلال شبكة الإنترنت، وتتمثل فى اختبارات اللغة الإنجليزية والتخصصية والتفكير النقدى وأن هناك توجها بأن يكون قيمة مصروفات البرامج الدولية ضعف البرنامج المصرى حيث أنها تمكن الطالب من الحصول على شهادتين من مصر والجامعة الأخرى بأن ذلك دليل قاطع على نجاح هذه الجامعة قبل ان تبدأ بها الدراسة رسميا.

وأشاد الدكتور سعيد حساسين بتأكيد الدكتور اشرف حيدر بأن الحلم بإنشاء الجامعات الأهلية مراحله طويلة جدًا، ولولا القرارات الرئاسية واستراتيجية الاحتياجات الفعلية لتطوير منظومة التعليم ما كان تم تحقيق الحلم وأن هناك توسعا تحت قيادة الرئيس السيسي ورئيس مجلس الوزراء ووزير التعليم العالى في إنشاء الجامعات الأهلية، كونها تتيح التعليم المتميز للقادرين على الدخول لتلك الجامعات بقدرة تنافسية وتأكيده بأن كل البرامج الدراسية بجامعة الجلالة مرتبطة بسوق العمل، حيث توفر فرصة عمل قوية محترمة داخل الدولة وخارجها.
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