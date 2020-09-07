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أخبار البلد

وزيرة الهجرة: عقد سلسلة اجتماعات للكيانات المصرية بالخارج الفترة المقبلة

الإثنين 07/سبتمبر/2020 - 12:02 م
وزيرة الهجرة
وزيرة الهجرة
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سعيد العربي
قالت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، إن وزارة الهجرة قررت عقد سلسلة من الاجتماعات مع الاتحادات والكيانات ومديري الصفحات الفاعلة على مواقع التواصل الاجتماعي؛ باعتبارهم ممثلين عن الجاليات المصرية بالخارج، في إطار مجال رعاية وخدمة المصريين بالخارج، وتعد هذه الاجتماعات بديلا عن مؤتمر الكيانات المصرية بالخارج، الذي كان من المقرر أن ينعقد خلال شهر أغسطس من العام الجاري، وتم إلغاؤه نظرا لتفشي فيروس كورونا.

وأضافت السفيرة نبيلة مكرم ، أن قرار وزارة الهجرة بعقد سلسلة من الاجتماعات مع مختلف الكيانات المصرية بالخارج يأتي إيمانًا بأهمية التواصل مع تجمعات المصريين بالخارج بكافة صورها، وتعويضا عن انعقاد المؤتمر الثاني للكيانات المصرية بالخارج الذي تم إلغاءه بسبب تداعيات انتشار فيروس كورونا والذي كان من المقرر أن ينعقد خلال شهر أغسطس من العام الجاري، ونظرًا لأن هذا المؤتمر يعتبر المنصة الرئيسية للتواصل بين الدولة ممثلة في وزارة الهجرة وبين الكيانات المصرية بالخارج.

من جانبه قال اللواء مازن فهمي، مساعد وزيرة الهجرة لشئون الجاليات والمصريين بالخارج، إن وزارة الهجرة تثمّن سعي الكيانات المصرية بالخارج لجمع المصريين تحت مظلة الوطن، والعمل على نبذ الفرقة وترسيخ مفاهيم الوحدة والعمل المشترك للصالح العام، لذا فإن وزارة الهجرة تدعو تجمعات المصريين بالخارج بكافة صورها للمشاركة في هذه الاجتماعات وفق المواعيد التي سيتم الإعلان عنها خلال الفترة القليلة المقبلة.

وأوضح أن هذه الاجتماعات ستتم في ضوء الإجراءات الاحترازية التي تفرضها الدولة وفي مقدمتها التباعد الاجتماعي، وتجنب الفعاليات ذات الأعداد الكبيرة، مؤكدا أن الفرصة متاحة أمام جميع الكيانات المصرية بالخارج للمشاركة في اجتماعات وزارة الهجرة والعمل على طرح رؤاها ومناقشة سبل التعاون والعمل المشتركين بين وزارة الهجرة والكيانات المصرية بالخارج.
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