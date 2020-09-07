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مرأة

بدون تكاليف.. 5 خطوات بسيطة لتغيير ديكور منزلك

الإثنين 07/سبتمبر/2020 - 01:31 م
صدى البلد
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ريهام قدري
اذا كنتي بحاجة الي تزيين منزلك وتغيير ديكور بيتك يمكنك ان تلجئي الي التغيير بأقل ميزانية عن طريق استخدام عناصر الديكور البسيطة مثل الوسائد الملونة الزاهية والكتب المطبوعة والكراسي والأثاث الخشبي والفوانيس والستائر المشرقة والأواني الفخارية لتزيين منزلك

واليكي بعض الأفكار البسيطة الغير مكلفة لتتغير ديكور منزلك

غطاء السرير ضع ملاءة سرير جديدة ذات مطبوعات زاهية وملونة. ملاءة سرير ثلاثية الألوان مطبوعة بالزهور ستفعل العجائب.

الكراسي والكتب يمكنك أيضًا تزيين غرفة الدراسة أو غرفة المعيشة الخاصة بك عن طريق تزيين طاولة الدراسة بالكتب الملونة

ستائر برتقال الزعفران هو أحد الألوان الثلاثة التي تعطي بهجة وتغيير كبير بالمنزل فأن استخدم هذه الستائر الملونة لتزيين منزلك هو افضل خيارات التغيير

ضعي الوسائد الملونة بألوان زاهية مثل الأزرق والبرتقالي والأبيض والأحمر يمكن أن تضيف بريقًا إلى ديكور غرفة المعيشة الخاصة بك.

 يمكن أن تضيف اللوحات التجريدية بعض الديكور إلى الجدران الباهتة. يمكنك تزيين غرفة المعيشة الخاصة بك ببعض اللوحات ذات الألوان الزاهية.

يمكن أن تبدو النباتات الخضراء جيدة في أي وقت في المنزل. بصرف النظر عن إضافة الألوان ، فإنها تبدو حيوية أيضًا! لذلك ، يمكنك تزيين المنزل ببعض النباتات الداخلية.


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