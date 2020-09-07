بدون تكاليف.. 5 خطوات بسيطة لتغيير ديكور منزلك

الكراسي والكتب يمكنك أيضًا تزيين غرفة الدراسة أو غرفة المعيشة الخاصة بك عن طريق تزيين طاولة الدراسة بالكتب الملونة

ستائر برتقال الزعفران هو أحد الألوان الثلاثة التي تعطي بهجة وتغيير كبير بالمنزل فأن استخدم هذه الستائر الملونة لتزيين منزلك هو افضل خيارات التغيير





ضعي الوسائد الملونة بألوان زاهية مثل الأزرق والبرتقالي والأبيض والأحمر يمكن أن تضيف بريقًا إلى ديكور غرفة المعيشة الخاصة بك.



