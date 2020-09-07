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رياضة

بنشر صورة.. عصام الحضري يسخر من اختفاء كأس الأمم من اتحاد الكرة

الإثنين 07/سبتمبر/2020 - 12:33 م
عصام الحضرى
عصام الحضرى
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شيماء عبد السلام
نشر اللاعب عصام الحضرى لاعب منتخب مصر سابقا، صورة له عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهر الحضرى فى الصورة من على البحر وسخر من إختفاء كأس أمم أفريقيا.

وعلق عصام الحضرى على الصورة قائلًا: "وبعد ما كنا بنحتفل بيه على العارضة مع الجمهور بعد كل فوز بكأس أمم إفريقيا "اللى اختفى ده ومش لاقينه".. دلوقتي بقى نشرب  بشاليموه".

يذكر أن الحضري قال في تصريحاته عبر برنامج "أوضة اللبس" الذي يقدمه أحمد حسام ميدو على شاشة قناة النهار: "لدي يقين بأنني سوف أعود إلى الأهلي في أي منصب أو دور، رغم اعترافي بالخطأ الذي قمت به من قبل والذي يكمن في رحيلي إلى سيون ولكني واثق من عودتي مرة أخرى إلى الأهلي ولكن لا أعلم الوقت الذي سأعود فيه".

وأضاف: "النادي الأهلي بيتي الدائم وعلاقتي جيدة مع كابتن محمود الخطيب ونتحدث معا دوما، والتاريخ لا يمكن أن يتم نسيانه فحصلت على الكثير من البطولات في الأهلي وشاركت في تدوين تاريخ النادي لذلك واثق في عودتي مرة أخرى.

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