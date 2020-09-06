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رياضة

عصام الحضري من الجيم: إياك أن تيأس فكل الصابرين قد جبروا

الأحد 06/سبتمبر/2020 - 12:27 م
عصام الحضري
عصام الحضري
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ندى فكري
نشر عصام الحضرى لاعب منتخب مصر سابقا، صور له من خلال حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهر الحضرى وهو يقوم بالتمرينات من صالة الجيم وعلق قائلا: "إياك ان تيأس فكل الصابرين قد جبروا".

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يذكر أن الحضري قال في تصريحاته عبر برنامج "أوضة اللبس" الذي يقدمه أحمد حسام ميدو على شاشة قناة النهار: "لدي يقين بأنني سوف أعود إلى الأهلي في أي منصب أو دور، رغم اعترافي بالخطأ الذي قمت به من قبل والذي يكمن في رحيلي إلى سيون ولكني واثق من عودتي مرة أخرى إلى الأهلي ولكن لا أعلم الوقت الذي سأعود فيه".

وأضاف: "النادي الأهلي بيتي الدائم وعلاقتي جيدة مع كابتن محمود الخطيب ونتحدث معا دوما، والتاريخ لا يمكن أن يتم نسيانه فحصلت على الكثير من البطولات في الأهلي وشاركت في تدوين تاريخ النادي لذلك واثق في عودتي مرة أخرى".

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