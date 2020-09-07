روجينا متضامنة مع السودان: اللهم احفظ شعبها

تضامنت الفنانة روجينا، مع شعب السودان بعد احداث السيول التي شهدتها البلاد الفترة الماضية.

وغردت روجينا، من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر : "خالص التضامن مع الأخوة السودانيين بسبب السيول والفيضانات اللهم احفظ السودان وشعبها " .

يذكر أن الفنانة روجينا شاركت فى مسلسل "البرنس" بطولة محمد رمضان وأحمد زاهر وإدوارد والفنانة سلوى عثمان.



