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توك شو

ملوش نهاية.. كورونا يهدد أوروبا مجددا ويضرب فرنسا بقوة

الإثنين 07/سبتمبر/2020 - 01:46 م
فرنسا وحالة التأهب
فرنسا وحالة التأهب لـ فيروس كورونا
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فرح علاء الخولي
عرضت قناة "يورو نيوز"، مقطع فيديو ، يبرز حالة من القلق في فرنسا جراء ارتفاع الاصابات مرة اخرى بكوفيد 19.

 وأعلنت الحكومة الفرنسيّة امس الأحد، أنّ السلطات وضعت سبعة مناطق إضافيّة تشمل مدنًا كبرى مثل ليل وستراسبورغ وديجون، في حالة تأهّب قصوى، في ظلّ تسارع حالات الإصابة بكوفيد-19.

ومن بين المناطق الإداريّة الفرنسيّة البالغ عددها 101، يُعتبر 28 قسمًا الآن "مناطق حمراء"، وهي مناطق ستلجأ السلطات إلى فرض إجراءات استثنائيّة فيها، سعيًا إلى إبطاء عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجدّ.

ويأتي ذلك في وقت سجّلت فرنسا نحو 25 ألف إصابة جديدة بالفيروس خلال ثلاثة أيّام، إذ أحصت البلاد نحو 9 آلاف إصابة الجمعة وهو رقم قياسي منذ بداية الجائحة وحوالي 8550 حالة السبت وأكثر من 7 آلاف إصابة الأحد.

وبالتالي فإنّ الزيادة التي لوحِظت في عدد الإصابات منذ بداية الصيف أخذت في التسارع، في وقت يعود الفرنسيّون إلى مزاولة أعمالهم ويتوجّه التلاميذ إلى مدارسهم، كما أنّ هناك مؤشّرات أخرى تثير القلق في فرنسا، بعد رصد 58 بؤرة جديدة للوباء خلال الـ 24 ساعة الماضية.

ويُواصل معدّل إيجابيّة اختبارات كوفيد-19 في الارتفاع حيث بلغ 4,9 بالمئة الأحد، في مقابل 4,3 بمنتصف الأسبوع الماضي و3,9 بالمئة في نهاية آب/أغسطس الماضي، وفي المجموع، سُجّلت 30701 وفاة مرتبطة بكوفيد-19 منذ بداية الوباء في فرنسا.

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