بالاسماء.. ننشر أعضاء مجلس الدولة المشرفين على فروعه بالمحافظات

كشفت الحركة القضائية والتي اعتمدها المجلس الخاص - أعلي سلطة مالية وإدارية - بمجلس الدولة، عن تعيين عدد من قضاة ومستشارى مجلس الدولة كمشرفين على فروع المجلس بالمحافظات.





تولى المستشار احمد محمد ابو الحمد نائب رئيس مجلس الدولة مشرفا على فرع مجلس الدولة بمحافظة الاسكندرية والمستشار احمد معوض عياد نائب رئيس مجلس الدولة مشرفا على فرع مجلس الدولة بمحافظة البحيرة،

والمستشار عبدالناصر ابراهيم نائب رئيس مجلس الدولة مشرفا على فرع مجلس الدولة بمحافظة المنيا.





كما تولى المستشار حسام الدين مصطفى نائب رئيس مجلس الدولة مشرفا على فرع مجلس الدولة بمحافظة قنا والمستشار تامر ابراهيم هجور نائب رئيس مجلس الدولة مشرفا على فرع مجلس الدولة بمحافظة الدقهلية، والمستشار يحيى فؤاد نائب رئيس مجلس الدولة مشرفا على فرع مجلس الدولة بمحافظة كفر الشيخ.





وتولى المستشار محمد احمد حراز نائب رئيس مجلس الدولة مشرفا، على فرع مجلس الدولة بمحافظة الاسماعيلية، و المستشار احمد ابراهيم ابو العلا نائب رئيس مجلس الدولة مشرفا على فرع مجلس الدولة بمحافظة القليوبية، المستشار احمد محمد السيد وكيل مجلس الدولة مشرفا على فرع مجلس الدولة بمحافظة أسيوط.





وتولى المستشار محمود احمد البشيهى مستشار بمجلس الدولة مشرفا على فرع مجلس الدولة بمحافظة الفيوم، والمستشار نادر عبداللطيف خليفة مستشار بمجلس الدولة مشرفا على فرع مجلس الدولة بمحافظة الغربية، و المستشار يوسف محمد جمال مستشار بمجلس الدولة مشرفا على فرع مجلس الدولة بمحافظة بورسعيد.





وتولى المستشار محمد حسين عبدالعظيم مستشار مساعد(أ) بمجلس الدولة مشرفا على فرع مجلس الدولة بمحافظة الشرقية، المستشار كريم نبية مستشار مساعد(أ) بمجلس الدولة مشرفا على فرع مجلس الدولة بمحافظة بنى سويف والمستشار محمد انور السادات مستشار مساعد(أ) بمجلس الدولة مشرفا على فرع مجلس الدولة بمحافظة سوهاج.





كما تولى المستشار عبدالله محمد حسب النبى مستشار مساعد(أ) بمجلس الدولة مشرف على فرع مجلس الدولة بمحافظة المنوفيه، والمستشار احمد فوزى الحبشى مستشار مساعد(ب) بمجلس الدولة مشرفا على فرع مجلس الدولة بمحافظة دمياط والمستشار هشام ابو جبل مستشار مساعد(ب) بمجلس الدولة مشرفا على فرع مجلس الدولة بمحافظة البحر الاحمر.





وتولى المستشار عمرو ربيع نائب رئيس مجلس الدولة مشرفا على فرع مجلس الدولة بمحافظة أسوان، المستشار احمد محمد حافظ نائب رئيس مجلس الدولة مشرفا على فرع مجلس الدولة فرع الاقصر على ان يبدأ عملهم صباح يوم موافقة المجلس الخاص والاعلان على الحركة القضائية لقضاة واعضاء مجلس الدولة.





وجاء تشكيل المجلس الخاص الجديد ، وفقا للقرار رقم (522 لسنة 2020) كالتالي: المستشار محمد محمود فرج حسام الدين، رئيس مجلس الدولة، رئيسا للمحكمة الإدارية العليا، والمستشار پسري هاشم سليمان الشيخ، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، رئيسا للجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، والمستشار أسامة محمود عبدالعزیز محرم، نائب رئيس مجلس الدولة، رئيسا لهيئة مفوضي الدولة، والمستشار أنور أحمد إبراهيم خليل حسب الله، نائب رئيس مجلس الدولة، رئيسا لإدارة التفتيش الفني.





وتضمن التشكيل أيضا المستشار أحمد عبدالتواب محمد موسى، نائب رئيس مجلس الدولة، رئيسا لشئون المحاكم الإدارية والتأديبية، والمستشار مصطفى سعيد مصطفى حنفي، نائب رئيس مجلس الدولة، رئيسا لقسم التشريع، والمستشار توفيق الشحات السيد محجوب، نائب رئيس مجلس الدولة رئيسا لمحكمة القضاء الإداري.



