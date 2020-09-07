حبس سيدة بالغربية استولت على 21 ألف دولار من مواطنين مقابل توظيفهم بالخارج

قرر رئيس نيابة مركز سمنود بحبس سيدة متهمة بالنصب على عدد من المواطنين، والاستيلاء منهم على أموال، بزعم قدرتها على تسفيرهم للعمل بالخارج 4 أيام على ذمة التحقيقات بناء على توجيهات المستشار عماد سالم المحامي العام لنيابات شرق طنطا الكلية لردع المخالفين .





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وكانت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، عقب تقنين الإجراءات، تمكنت من ضبط إحدى السيدات ، مقيمة بدائرة مركز شرطة سمنود ، لقيامها بممارسة نشاط إحتيالي فى النصب والاحتيال على المواطنين من راغبى السفر للعمل بالخارج .

كما تم الإستيلاء على أموالهم زاعمة توفير عقود عمل لهم بمهن مختلفة ومرتبات مجزية، والإستيلاء على مبلغ حوالى (21) ألف دولار أمريكى من (3 أشخاص) بزعم تسفيرهم لإحدى الدول الأجنبية وتوفير فرص عمل لهم بها وعدم وفائها بذلك ورفضها رد المبالغ المالية المستولى عليها .

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري وكشف ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالحادث وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .