1350 جنيها.. حكاية أغلى علبة دخان في مصر تحمل اسم كورونا

اعتلى نوع سيجار "كورونا خوسيه بارطولو ديلوكس" قائمة أغلى علب السجائر في مصر، بعد أن سجلت اليوم العلبة الخشب منها المرقمة بـ 25 نحو 1350 جنيها مقارنة بـ 1000 جنيه قبل زيادة 350 جنيها كاملة صباح اليوم.





واعتمدت شركة الشرقية "ايسترن كومباني"، اليوم الإثنين، لائحة الأسعار الجديدة، بزيادة سعر البيع للمستهلك لبعض منتجات الشركة من السيجار ودخان الشعر اعتبارا من يوم 6 سبتمبر 2020، وذلك وفقا لأحكام قانون ضريبة القيمة المضافة وتعديلاته وقانون نظام التأمين الصحي.





ونستعرض اسعار السجائر ودخان الشعر بنوعيه قبل الزيادة وبعدها والتى تراوحت ما بين 8 جنيهات حتى 350 جنيها.





اقرأ أيضا

أمل مصر.. وزارة البترول تعلن أخبارًا سارة عن حقل ظهر





سجل سيجار ميزى توسكانى 5 نحو 50 جنيها مقارنة 30 جنيها بزيادة قيمتها 20 جنيها.

وسجل توسكانى اسبيشيال 5 نحو 60 جنيها مقارنة 35 جنيها بزيادة 25 جنيها.

وسجل ميديانيتوس سادة 5 نحو 80 جنيها مقارنة 60 جنيها بزيادة 20 جنيها.

سجل ميديانيتوس بالروائح 5 نحو 80 جنيها مقارنة 55 جنيها بزيادة 25 جنيها.

سجل ميديانيتوس اسبيشيال سادة 20 نحو 270 جنيها مقارنة 200 جنيها بزيادة 70 جنيها.

سجل ميديانيتوس اسبيشيال بالروائح 20 نحو 280 جنيها مقارنة 200 جنيها بزيادة 80 جنيها.

سجل فيرونا سادة 10 نحو 80 جنيهت مقارنة 60 جنيها بزيادة 20 جنيها.

سجل فيرونا روائح 10 نحو 85 جنيها مقارنة 65 جنيها بزيادة 20 جنيها.

سجل فيرونا روائح 20 نحو 135 جنيها مقارنة 90 جنيها بزيادة 45 جنيها.

سجل فيرونا روائح 20 نحو 145 جنيها مقارنة 95 جنيها بزيادة 45 جنيها.

سجل مينى فيرونا 10 نحو 45 جنيها مقارنة 30 جنيها بزيادة 15 جنيه

سجل كورونا صغير 5 نحو 90 جنيها مقارنة 65 جنيها بزيادة 25 جنيها.

سجل كورونا كبير 5 نحو 100 جنيه مقارنة 75 جنيها بزيادة 25 جنيه

سجل كورونا خوسيه بارطولو تيوب 3 نحو 135 جنيها مقارنة 100 جنيها بزيادة 35 جنيها.

سجل كورونا خوسيه بارطولو ديلوكس "علبة خشب" 25 نحو 1350 جنيها مقارنة 1000 جنيه بزيادة 350 جنيها

سجل روبستو 20 نحو 600 جنيه مقارنة 400 جنيه بزيادة 200 جنيه

سجل بارونيت"بيتيت ادماندو " 10 نحو 700 جنيه مقارنة 550 جنيها بزيادة 150 جنيها.

سجل تشرشل "تيوب" 3 نحو 210 جنيه مقارنة 150 جنيها بزيادة 60 جنيه