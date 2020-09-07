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اقتصاد

غرفة الأثاث: الاعتماد على المنتج المستورد يضر بالصناعة ويقلص فرص العمل

الإثنين 07/سبتمبر/2020 - 03:11 م
صناعة الأخشاب
صناعة الأخشاب
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ولاء عبد الكريم

أشادت غرفة صناعة منتجات الأخشاب والاثاث باتحاد الصناعات بالطفرة العملاقة التي تشهدها مصر في كافة ربوعها، والدور القوي الذي يقوده الرئيس عبدالفتاح السيسي لنقل مصر الي مصاف الدول المتقدمة

واكدت الغرفة في بيانها الصحفي ان الرئيس السيسي دائمآ ما يؤكد في كل خطاباته ولقاءته الاهتمام بالصناعة المصرية وتشجيعها وازالة كل العوائق امامها والعمل علي احلال المنتج المحلي بديلا للمستورد، وتعميق التصنيع المحلي، ما ينعكس ايجابا علي زيادة الاستثمارات الصناعية و بالتالى زيادة الصادرات و تقليل الواردات

وقال احمد حلمي رئيس غرفة صناعة منتجات الأخشاب والاثاث باتحاد الصناعات، :"نسعى جاهدين لنواكب مجهودات الدولة فى تنمية المدن الجديدة والاتشاءات من خلال ان يتم فرشها وتأسيسها من المنتجات المصرية، مما سينتج عنه تطوير للصناعة ككل، ما يسهم في سعي الشركات لتطوير الميكنة و تكنولوجيات التصنيع ، ما سينعكس على منتجاتها من حيث التصميم و الجودة و المنافسة الحقيقية على المستوى العالمى


واضاف حلمي ان ذلك سيسهم في ارتقاء مستوى العمالة المصرية و زيادة فرص العمل فى المصانع القائمة و الاستثمارات الصناعية الجديدة، ما يوفر فرص عمل وتشغيل جديدة

وتابع: الدولة المصرية تتبني سياسة حكيمة من شانها خلق حالة تعاون بين اجهزة الدولة المعنية مع المجتمع الصناعى لخلق تنمية حقيقية على كل المستويات من مدن جديدة و مصانع متطورة و خلق فرص عمل لملايين من المصريين فى المجتمع الصناعى

وطالب بعدم التوجه للاستيراد و الاعتماد علي الصناعة المصرية في فرش وتأسيس هذه المدن والانشاءات.


وقال حلمي: اراهن على وطنية جميع الاطراف لصالح تنمية بلادنا و تفضيل المنتج المحلى و العمل على زيادة الثقة و الدعم لمنتجاتنا على المنافس المستورد

لفت الي ان كل الدول فى الوقت الحالى تسعى لترسيخ مبدأ الاعتماد علىً صناعتها المحلية، و نحن كصناع فى اشد الحاجة الىً هذا النهج، وكلنا يقين بان توجيهات السيد الرئيس ستكون دافع و حافز قوى للصانع و القائمين على مشاريعنا القومية



وطالب حلمي المسئولين عن المشروعات المصرية بمنح الثقة للصناعة المصرية، والتأكد من ان الشركات المصرية المتعاقد معها فى تلك المشاريع تقدم منتج مصنع فى مصر و ليس مستورد من خلال الشركة، واعطاء الوقت و الدعم الكافى لصناع مصر لتقديم افضل ما عندهم لنهضة بلدنا الحبيبة


والا يكون المنتج المستورد هو الاسهل والاقرب، مؤكدا ان الاستيراد من الخارج سيحقق السيناريو الاسود وتوقف الصناعة، و تحول الصانع لمستورد و ولن تتواجد عمالة فى مصانع و لا اقتصاد حقيقى يعتمد على التصنيع و سيترتب على ذلك عواقب لا يحمد اثارها.

وشدد حلمي علي ضرورة تحسين مناخ التصنيع وتسهيل الحصول علي اراضي صناعية مرفقة وسهولة الحصول على التراخيص اللازمة و خدمات التمويلية المختلفة لكل الفئات التصنيعية.

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