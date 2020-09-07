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ديني

هل الصلاة على النبي تصل إليه بنفس الصيغة التي نرددها؟.. مستشار المفتي يجيب

الإثنين 07/سبتمبر/2020 - 03:18 م
دار الإفتاء
دار الإفتاء
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عبد الرحمن محمد
هل الصلاة على النبي تصل بنفس الصيغة الى النبي صلى الله عليه وسلم في قبره بالمدينة المنورة ؟ . سؤال ورد الى دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية .

ورد الدكتور مجدي عاشور مستشار مفتي الجمهورية عبر البث المباشر بصفحة الإفتاء، للرد على أسئلة المتابعين، قائلا: "الصلاة على النبي من أعظم الأذكار التي يجب ان نحافظ عليها بل هي مفتاح الخير، وتفريج الكرب  وقضاء الحاجات فلنحرص عليها، وقال النبي أكثرو من الصلاة علي؛ فإنها معروضة علي يوم القيامة، ومن صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرة".

وأضاف عاشور انه لم يرد في الكتاب و السنة أن السلام يصل الى النبي بالصيغة التي يقولها العبد أم بصيغة أخرى ولكن ما ورد ان الصلاة تصل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقط . 

هل يجوز الصلاة على النبي بأي صيغة 

قال الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق عضو هيئة كبر العلماء بالأزهر الشريف، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس في حاجة إلى أن نصلي عليه، بل نحن من في حاجة إلى أن نصلي عليه صلى الله عليه وسلم، حتى يكفينا الله همومنا ويجمع علينا خير الدنيا والآخرة، ويغفر لنا ذنوبنا.

وأشار إلى أنه لا حد للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فينبغي على المسلم أن يجتهد في الصلاة عليه قدر المستطاع، وإن استطاع أن يجعل ذكره كله في الصلاة على النبي فهو خير له، الصحابي الجليل أبي بن كعب رضي الله عنه يقول للنبي صلى الله عليه وسلم : (قلت : يا رسول الله، إني أكثر الصلاة عليك، فكم أجعل لك من صلاتي ؟ فقال : ما شئت. قال : قلت الربع ؟ قال : ما شئت، فإن زدت فهو خير لك. قلت : النصف؟ قال : ما شئت، فإن زدت فهو خير لك. قال : قلت فالثلثين؟ قال : ما شئت، فإن زدت فهو خير لك. قلت : أجعل لك صلاتي كلها ؟ قال : إذًا تكفى همك ويغفر لك ذنبك..رواه الترمذي .

إنفاق كل مجلس الذكر في الصلاة على النبي خير عظيم

وأضاف جمعة، عبر الفيسبوك، أن إنفاق كل مجلس الذكر في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم خير عظيم، حث عليه النبي صلى الله عليه وسلم، ويؤكد هذا المعنى ما رواه أبي بن كعب كذلك قال : (قال رجل : يا رسول الله، أرأيت ان جعلت صلاتي كلها عليك ؟ قال : إذا يكفيك الله تبارك وتعالى ما أهمك من دنياك وأخرتك) [رواه أحمد].

وأكد أنه تجوز الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بأي صيغة المهم أن تشتمل على لفظ الصلاة على النبي، أو صلي اللهم على النبي، حتى وإن كانت هذه الصيغة لم ترد، وإن كانت الصلاة الإبراهيمية أو الصيغة الإبراهيمية في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هي أفضلها، فقد اهتم الصحابة رضوان الله عليهم أن يعرفوا صيغة الصلاة عليه فقالو : (يا رسول الله, أما السلام عليك فقد عرفناه, فكيف نصلي عليك ؟ قال : قولوا : اللهم صل على محمد, وعلى آل محمد, كما صليت على آل إبراهيم, إنك حميد مجيد, اللهم بارك على محمد, وعلى آل محمد, كما باركت على آل إبراهيم, إنك حميد مجيد).
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