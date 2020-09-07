الاستغاثة الطبية بالوزراء: تركيب ٣٨ طرفا صناعيا وجهازا تعويضيا لعدد من المرضى

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الجهود المبذولة من جانب لجنة الإستغاثات الطبية برئاسة مجلس الوزراء خلال شهر أغسطس الماضى، وما تم من تنسيق وتعاون مع عدد من الجهات المعنية للتعامل الفورى مع ما يتم رصده من استغاثات المواطنين المتعلقة بقطاع الصحة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتوفير الرعاية الطبية لكل مواطن بكافة انحاء الجمهورية والعمل على علاج غير القادرين علي نفقة الدولة.





واستجابت اللجنة لاستغاثة من والد الطفل "هشام ع." – ١٧ عام- الذى يعاني من الآم شديدة بالجانب الايسر من البطن، وعلى الفور تم التواصل مع أ.د محمد الاتربي، نائب مدير مستشفي الساحل وأستاذ المسالك، واستقبال الطفل وتوقيع الكشف الطبي وعمل أشعة صاعدة علي الكلي اليسري وحجزه بالمستشفي ومن ثم تركيب دعامة حالب علي الكلي اليسري عن طريق المنظار بمستشفي الساحل التعليمي وخروج الحالة بعد تماثلها للشفاء.





وتناول التقرير جهود اللجنة فى متابعة ما ينشر من استغاثات رواد مواقع التواصل الإجتماعي لطلب الحضانات والرعايات المركزة وأكياس الدم ومشتقاته، حيث قامت اللجنة بالتواصل والتنسيق مع خدمة طوارئ وزارة الصحة "١٣٧"، وبنوك الدم الإقليمية لتوفير اللازم في مثل هذه الحالات؛ وفي ظل الظروف الحالية للبلاد تم التنسيق مع فريق" انقذ حياة" لتوفير متبرعين بالدم لعدد ٢٥ استغاثة تم رصدها بمختلف انحاء الجمهورية؛ كان منها استغاثة من نجل المريض "فتحى س" – ٥٩ سنة - محافظة القاهرة، يعاني من غيبوبة كبدية من الدرجة الثانية، ويحتاج للحجز برعاية مركزة، وعلي الفور تم التواصل مع أ.د حسين أبوالغيط، عميد كلية طب بنين جامعة الأزهر، وتم إرسال كافة التقارير وأشعة الصدر وفحوصات الدم، وعليه تم استقباله وحجزه بمستشفي الحسين الجامعي، وتوفير مكان رعاية باطنة للمريض.



