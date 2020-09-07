AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

الحكومة: إصدار 4 قرارات علاج لزراعة النخاع ذات التوافق النصفي.. وعملية تجميل لطفلة التعذيب

الإثنين 07/سبتمبر/2020 - 03:33 م
صدى البلد
Advertisements
محمود مطاوع
تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الجهود المبذولة من جانب لجنة الإستغاثات الطبية برئاسة مجلس الوزراء خلال شهر أغسطس الماضى، وما تم من تنسيق وتعاون مع عدد من الجهات المعنية للتعامل الفورى مع ما يتم رصده من استغاثات المواطنين المتعلقة بقطاع الصحة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتوفير الرعاية الطبية لكل مواطن بكافة انحاء الجمهورية والعمل على علاج غير القادرين علي نفقة الدولة.

وفي إطار ما أسفرت عنه نتائج اجتماع لجنة الاستغاثات الطبية برئاسة الوزراء مع لجنة من كبار أساتذة زراعة النخاع بمصر في شهر نوفمبر لعام 2019 الخاص بدراسة ومناقشة التحديات التي تعوق حالات زراعة النخاع ذات التوافق النصفي والعمل على إيجاد حلول سريعة لها لإنقاذ اكثر من "٢٥٠" حالة سنويًا؛ تم استصدار عدد (٤) قرارات من رئيس مجلس الوزراء لاستكمال نفقات العلاج الخاصة بالحالات العاجلة " لعمليات زراعة النخاع ذات التوافق النصفي".

وتطرق التقرير إلى ما تقوم به اللجنة من متابعة باهتمام بالغ لظاهرة  التعذيب والعنف ضد الأطفال من خلال رصد الحالات الخاصة بها على مواقع التواصل الاجتماعي، وخاصة حالات العنف الأسري؛ وعليه يتم التنسيق مع فريق التدخل السريع بوزارة التضامن الاجتماعي، والتواصل مع المستشفيات للاطمئنان علي الحالات، والتأكيد علي تقديم الخدمات الطبية اللازمة ومتابعة الحالة الصحية والنفسية للأطفال، ومن هذه الحالات، الاستغاثة المنشورة على عدد من صفحات التواصل الاجتماعى، للطفلة "أمنية إ" -٩ سنوات- محافظة الغربية، التى يظهر عليها علامات تعذيب بدنى كبيرة وحروق بالغة فى جميع انحاء جسدها ومناطق حساسة، وبالتواصل مع أحد أقارب الطفلة أشار إلى ان الطفلة تعمل بأحد المنازل بالجيزة، وان من تعمل لديهم مارسوا عليها اشكالا كبيرة من العنف الجسدي والتعذيب والحرق، وعليه قام أعضاء فريق لجنة الاستغاثات الطبية بالتواصل مع ا.د حسن التطاوى، مدير مستشفيات جامعة طنطا، وأفاد بقبول الحالة وتم استقبالها وحجزها بقسم الحروق والتجميل وعمل جميع ما يلزم طبيا حتي تماثلت للشفاء، كما تم اخطار فريق التدخل السريع بالغربية لاتخاذ كافة الإجراءات الاجتماعية مع الطفلة.
Advertisements

ترشيحاتنا

يموت من البرد ويدخل موسوعة جينيس؟..شاهد ما فعله رجل نمساوي

فضيحة تضرب منتخب إنجلترا خلال منافسات أمم أوروبا

نشرة الفن.. وفاة الفنانة عايدة كامل.. وكسر في قدم هبة الأباصيري بعد تعرضها لحادث

عايدة كامل في حوار سابق: كنت بطلة لفرقة إسماعيل ياسين وعمري 15 عاما

وصول جثمان الفنانة عايدة كامل إلى مثواه الأخير بمقابر العائلة "فيديو وصور"

وصول رجاء حسين للمستشفى في انتظار تشييع جنازة عايدة كامل

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كلاسيكي وسواريه.. ابنة أصالة برفقة رضوى الشربيني بإطلالات جذابة

مواصفات وأسعار كيا بيجاس 2020 kia pegas اليوم في مصر .. صور

الأطعمة البيضاء سر قوة جهاز المناعة .. إليك أقوى 5 أنواع