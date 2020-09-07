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فن

محمد إمام يدعم الشعب السوداني بهذه الكلمات.. شاهد

الإثنين 07/سبتمبر/2020 - 04:49 م
صدى البلد
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أسماء الحسيني
حرص النجم محمد إمام على دعم الشعب السوداني الشقيق حيث نشر عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى إنستجرام صورة العلم السوداني.

وكتب إمام: "قلبي مع أهلنا وإخواتنا في السودان ربنا يصبرهم ويرحم جميع الضحايا".

وكان آخر أعمال محمد عادل إمام فيلم لص بغداد الذي حقق نجاحا كبيرا منذ افتتاحه يوم 22 يناير في السينمات المصرية، حيث تخطت إيراداته الـ 10 ملايين في أقل من أسبوع.

ووجّه محمد عادل إمام الشكر لمتابعيه على دعمه بعد إعلانه تقديم مسلسل الملك في الموسم الرمضاني القادم 202‪1.

ونشر محمد امام مجموعة من الصور له وعلق عليها "انا مش عارف اقولكم ايه على الشغل الجامد ده، شكرًا على رد فعلكم العظيم من ساعة ما أعلنت عن المسلسل ..بتشجعوني اني أقدم لكم أقوى حاجة #الملك  #رمضان٢٠٢١ إن شاء الله #توكلناعلى_الله".
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